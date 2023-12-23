У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати ворога за добу

У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати ворога за добу
Російська армія втратила близько 533 090 людей особового складу за час повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил 22 червня.

За даними штабу, протягом попередньої доби втрати російської армії сягнули близько 1110 військових. Командування не уточнює, чи йдеться лише про вбитих, чи також і поранених.

Також, за даними Генштабу, армія РФ втратила:

8 009 танків (+8 за минулу добу)
15 383 бойові броньовані машини (+11)
14 188 артилерійських систем (+28)
1 106 реактивних систем залпового вогню
861 засіб протиповітряної оборони
359 літаків
326 гелікоптерів
11 305 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+15)
2 302 крилатих ракет (+4)
28 кораблів і катерів
1 підводний човен
19 204 автомобілі і автоцистерни (+23)
2 369 одиниці спеціальної техніки (+2)

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Теги: втрати, окупанти, війна з росією
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