У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати ворога за добу





Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил 22 червня.



За даними штабу, протягом попередньої доби втрати російської армії сягнули близько 1110 військових. Командування не уточнює, чи йдеться лише про вбитих, чи також і поранених.



Також, за даними Генштабу, армія РФ втратила:



8 009 танків (+8 за минулу добу)

15 383 бойові броньовані машини (+11)

14 188 артилерійських систем (+28)

1 106 реактивних систем залпового вогню

861 засіб протиповітряної оборони

359 літаків

326 гелікоптерів

11 305 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+15)

2 302 крилатих ракет (+4)

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

19 204 автомобілі і автоцистерни (+23)

2 369 одиниці спеціальної техніки (+2)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія втратила близько 533 090 людей особового складу за час повномасштабної війни в Україні.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил 22 червня.За даними штабу, протягом попередньої доби втрати російської армії сягнули близько 1110 військових. Командування не уточнює, чи йдеться лише про вбитих, чи також і поранених.Також, за даними Генштабу, армія РФ втратила:8 009 танків (+8 за минулу добу)15 383 бойові броньовані машини (+11)14 188 артилерійських систем (+28)1 106 реактивних систем залпового вогню861 засіб протиповітряної оборони359 літаків326 гелікоптерів11 305 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+15)2 302 крилатих ракет (+4)28 кораблів і катерів1 підводний човен19 204 автомобілі і автоцистерни (+23)2 369 одиниці спеціальної техніки (+2)

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