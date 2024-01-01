На Львівщині, Івано-Франківщині та Волині ліквідовують наслідки ворожих ударів

На Львівщині, Івано-Франківщині та Волині ліквідовують наслідки ворожих ударів
Найбільша пожежа виникла у Львівській області, де ворог поцілив по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив вранці 22 червня голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

За його словами, пожежу вдалося загасити. Для цього залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.

В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.

Під час ворожого обстрілу виникли 2 пожежі в Луцькому районі. Зокрема, горіла господарська будівля та житловий будинок в Луцькому районі.

На місці події працювало 32 рятувальників, 6 одиниць техніки та чергові бригади служб екстреного реагування. Потерпілих немає, від вогню врятовано поряд розташовані житловий будинок та споруду.


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Теги: атака росії, пожежі, західна Україна
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