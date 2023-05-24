Сьогодні Троїцька батьківська субота: чи можна йти на кладовище, як поминати покійників





Коли буде Троїцька батьківська субота 2024 року



2024 року віряни східного обряду святкують Трійцю у неділю 23 червня. Отже, Троїцька батьківська субота припадає на 22 червня.



Які традиції існують на Троїцьку батьківську суботу



Напередодні, у п'ятницю, віряни йдуть на кладовище, щоб поприбирати на могилах покійних родичів. Під час візиту обов'язково моляться за їхні душі. У суботу було прийнято роздавати милостиню біднякам, щоб ті також промовили молитву за покійників, передає



Вранці відбувається заупокійна Божественна літургія, після якої служиться спільна панахида. На спеціальних листках люди пишуть імена покійників, щоб їх згадав священник під час молитви. Після служби у храмі йдуть на кладовище, де відбувається вже приватна панахида за покіників.



У Троїцьку суботу прийнято готуватися до святкування Трійці. Цей день зазвичай присвячують молитвам, роздумам та каяттю. Також рекомендується відмовитися від вживання м'ясних продуктів, не відвідувати розважальні заходи.



Що не можна робити у Троїцьку батьківську суботу



Напередодні великого церковного свята — Трійці — віряни дотримуються певних обмежень, щоб духовно підготуватися до святкування. Зокрема, забороняється:



лаятися, сваритися, лихословити;

веселитися, співати, танцювати, розважатися;

вживати м'ясні, молочні та жирні продукти;

пити алкогольні напої;

конфліктувати і ображати інших;

згадувати покійників поганими словами.

Також Церква рекомендує відкласти цього дня усі хатні справи, уникати в'язання, шиття, вишивання, роботи на городі чи проведення ремонту.



Народні прикмети цього дня



Від давніх часів наші пращури помітили, що за погодою можна визначити, яким буде майбутній урожай. Існували й інші цікаві прикмети:



якщо кує зозуля — буде гарна погода;

дощить — до великого урожаю;

вночі на небі не видно зірок — буде дощ;

місяць у колах — погода буде поганою.



Наші предки також вірили, що цього дня русалки виходять з води і розгойдують гілки беріз, що ростуть біля водойм. Щоб уберегтися від них, потрібно запалити багаття на березі річки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батьківські суботи — особливі дні, коли віряни поминають покійних родичів, молячись за тих, хто вже покинув земне царство. Загалом, таких днів у православному календарі сім. А Троїцька батьківська субота щороку припадає перед святом Трійці. Цього дня прийнято молитися за прощення гріхів покійників, а також милосердя для них від Господа.2024 року віряни східного обряду святкують Трійцю у неділю 23 червня. Отже, Троїцька батьківська субота припадає на 22 червня.Напередодні, у п'ятницю, віряни йдуть на кладовище, щоб поприбирати на могилах покійних родичів. Під час візиту обов'язково моляться за їхні душі. У суботу було прийнято роздавати милостиню біднякам, щоб ті також промовили молитву за покійників, передає ТСН Вранці відбувається заупокійна Божественна літургія, після якої служиться спільна панахида. На спеціальних листках люди пишуть імена покійників, щоб їх згадав священник під час молитви. Після служби у храмі йдуть на кладовище, де відбувається вже приватна панахида за покіників.У Троїцьку суботу прийнято готуватися до святкування Трійці. Цей день зазвичай присвячують молитвам, роздумам та каяттю. Також рекомендується відмовитися від вживання м'ясних продуктів, не відвідувати розважальні заходи.Напередодні великого церковного свята — Трійці — віряни дотримуються певних обмежень, щоб духовно підготуватися до святкування. Зокрема, забороняється:лаятися, сваритися, лихословити;веселитися, співати, танцювати, розважатися;вживати м'ясні, молочні та жирні продукти;пити алкогольні напої;конфліктувати і ображати інших;згадувати покійників поганими словами.Також Церква рекомендує відкласти цього дня усі хатні справи, уникати в'язання, шиття, вишивання, роботи на городі чи проведення ремонту.Від давніх часів наші пращури помітили, що за погодою можна визначити, яким буде майбутній урожай. Існували й інші цікаві прикмети:якщо кує зозуля — буде гарна погода;дощить — до великого урожаю;вночі на небі не видно зірок — буде дощ;місяць у колах — погода буде поганою.Наші предки також вірили, що цього дня русалки виходять з води і розгойдують гілки беріз, що ростуть біля водойм. Щоб уберегтися від них, потрібно запалити багаття на березі річки.

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