Курс валют на вихідні, 22-23 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 22 червня, і неділю, 23 червня. Перед вихідними долар євро і польський злотий впали у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 40,51 грн
Курс євро
1 євро – 43,42 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 10,05
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Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 40,51 грн
Курс євро
1 євро – 43,42 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 10,05
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