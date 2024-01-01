Курс валют на вихідні, 22-23 червня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в НБУ.



Курс долара

1 долар США – 40,51 грн



Курс євро

1 євро – 43,42 грн



Курс злотого

1 польський злотий – 10,05

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 22 червня, і неділю, 23 червня. Перед вихідними долар євро і польський злотий впали у ціні.Про це повідомили в НБУ.1 долар США – 40,51 грн1 євро – 43,42 грн1 польський злотий – 10,05

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