На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Віталій Яворський

Віталій Юрійович Яворський із Доросинівської громади



Про це повідомили у Доросинівській громаді.



Герой загинув 20 червня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка, Куп'янського району, Харківської області.



Віталій Яворський 1993 року народження був мешканцем села Щурин Доросинівської громади.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 22 по 24 червня включно.



Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

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