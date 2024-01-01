На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Віталій Яворський
Сьогодні, 11:04
Під час виконання бойового завдання загинув солдат Віталій Юрійович Яворський із Доросинівської громади
Про це повідомили у Доросинівській громаді.
Герой загинув 20 червня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка, Куп'янського району, Харківської області.
Віталій Яворський 1993 року народження був мешканцем села Щурин Доросинівської громади.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 22 по 24 червня включно.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
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Про це повідомили у Доросинівській громаді.
Герой загинув 20 червня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка, Куп'янського району, Харківської області.
Віталій Яворський 1993 року народження був мешканцем села Щурин Доросинівської громади.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 22 по 24 червня включно.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
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