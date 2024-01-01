На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Віталій Яворський

На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Віталій Яворський
Під час виконання бойового завдання загинув солдат Віталій Юрійович Яворський із Доросинівської громади

Про це повідомили у Доросинівській громаді.

Герой загинув 20 червня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка, Куп'янського району, Харківської області.

Віталій Яворський 1993 року народження був мешканцем села Щурин Доросинівської громади.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 22 по 24 червня включно.

Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Віталій Яворський
Сьогодні, 11:04
У суботу, 22 червня, на Волині відключатимуть електроенергію: графіки для усіх черг
Сьогодні, 10:48
Курс валют на вихідні, 22-23 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:11
Сьогодні Троїцька батьківська субота: чи можна йти на кладовище, як поминати покійників
Сьогодні, 10:03
У Румунії перекинувся автобус з українськими туристами
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
У Луцьку більше не буде зустрічей екіпажів «На щиті» У Луцьку більше не буде зустрічей екіпажів «На щиті»
Сьогодні, 01:30
Помер Герой з Волині Віталій Кушнірчук Помер Герой з Волині Віталій Кушнірчук
21 червень, 21:56
У Луцьку сьогодні попрощаються із Героєм Ігорем Приступою У Луцьку сьогодні попрощаються із Героєм Ігорем Приступою
20 червень, 05:15
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Олександр Видрич На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Олександр Видрич
19 червень, 23:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Віталій Яворський
Сьогодні, 11:04
 0
У суботу, 22 червня, на Волині відключатимуть електроенергію: графіки для усіх черг
Сьогодні, 10:48
 0
Курс валют на вихідні, 22-23 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:11
 0
Сьогодні Троїцька батьківська субота: чи можна йти на кладовище, як поминати покійників
Сьогодні, 10:03
 0
У Румунії перекинувся автобус з українськими туристами
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8