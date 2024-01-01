Через нічну атаку рф на Волині загорівся газопровід





Про це повідомили в Міненерго.



Зазначається, що у Волинській області сьогодні вночі в одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся будинок та газопровід. Без газопостачання залишилися 74 абоненти.



Через ворожі обстріли за добу знеструмлювалися понад 20 тисяч абонентів, вказали у Міненерго.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині після нічної атаки внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся газопровід, без газопостачання залишилися 74 споживачі.Про це повідомили в Міненерго.Зазначається, що у Волинській області сьогодні вночі в одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся будинок та газопровід. Без газопостачання залишилися 74 абоненти.Через ворожі обстріли за добу знеструмлювалися понад 20 тисяч абонентів, вказали у Міненерго.

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