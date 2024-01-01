Через нічну атаку рф на Волині загорівся газопровід

Через нічну атаку рф на Волині загорівся газопровід
На Волині після нічної атаки внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся газопровід, без газопостачання залишилися 74 споживачі.

Про це повідомили в Міненерго.

Зазначається, що у Волинській області сьогодні вночі в одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся будинок та газопровід. Без газопостачання залишилися 74 абоненти.

Через ворожі обстріли за добу знеструмлювалися понад 20 тисяч абонентів, вказали у Міненерго.

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Теги: Газопровід, атака РФ, Волинь, пожежа
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