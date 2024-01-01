Через нічну атаку рф на Волині загорівся газопровід
Сьогодні, 11:38
На Волині після нічної атаки внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся газопровід, без газопостачання залишилися 74 споживачі.
Про це повідомили в Міненерго.
Зазначається, що у Волинській області сьогодні вночі в одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся будинок та газопровід. Без газопостачання залишилися 74 абоненти.
Через ворожі обстріли за добу знеструмлювалися понад 20 тисяч абонентів, вказали у Міненерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Міненерго.
Зазначається, що у Волинській області сьогодні вночі в одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся будинок та газопровід. Без газопостачання залишилися 74 абоненти.
Через ворожі обстріли за добу знеструмлювалися понад 20 тисяч абонентів, вказали у Міненерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Через нічну атаку рф на Волині загорівся газопровід
Сьогодні, 11:38