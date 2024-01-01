У Луцьку посеред білого дня дві жінки викрали кота

У Луцьку посеред білого дня дві жінки викрали кота
У Луцьку на вулиці Стрілецькій,25 посеред білого дня дві жінки викрали кота.

Це трапилося у п'ятницю, 21 червня близько 4 години дня. Про це виданню ВСН повідомила Ірина Попович, керівниця квіткарні «With love»

Кота звати Ірис, він жив при студії «With love» та був улюбленцем клієнтів. Колектив квіткарні ласкаво називає його флористом.

Дві жінки підійшли до квіткового магазину, навмисне приманили кота кормом, а коли він підійшов - вхопили та понесли у невідомому напрямку.

У Луцьку посеред білого дня дві жінки викрали кота

Ірина Попович повідомила, що написала заяву в поліцію.

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Теги: викрадення кота, Ірис
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