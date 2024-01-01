У Луцьку посеред білого дня дві жінки викрали кота





Це трапилося у п'ятницю, 21 червня близько 4 години дня. Про це виданню Ірина Попович, керівниця квіткарні «With love»



Кота звати Ірис, він жив при студії «With love» та був улюбленцем клієнтів. Колектив квіткарні ласкаво називає його флористом.



Дві жінки підійшли до квіткового магазину, навмисне приманили кота кормом, а коли він підійшов - вхопили та понесли у невідомому напрямку.





Ірина Попович повідомила, що написала заяву в поліцію.



Просять поширення та допомоги. За повернення друга гарантують винагороду. Якщо ви щось знаєте про осіб на відео, звертайтеся за телефоном 0505178188.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Стрілецькій,25 посеред білого дня дві жінки викрали кота.Це трапилося у п'ятницю, 21 червня близько 4 години дня. Про це виданню ВСН повідомила, керівниця квіткарні «With love»Кота звати Ірис, він жив при студії «With love» та був улюбленцем клієнтів. Колектив квіткарні ласкаво називає його флористом.Дві жінки підійшли до квіткового магазину, навмисне приманили кота кормом, а коли він підійшов - вхопили та понесли у невідомому напрямку.Ірина Попович повідомила, що написала заяву в поліцію.Просять поширення та допомоги. За повернення друга гарантують винагороду. Якщо ви щось знаєте про осіб на відео, звертайтеся за телефоном 0505178188.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію