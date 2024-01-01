Стало відомо про загибель Героя з Волині Артема Хартонюка
Сьогодні, 14:15
На війні з російськими окупантами загинув 23-річний Герой з Волині Артем Миколайович Хартонюк.
Деякий час Герой вважався зниклим безвісти. Про це повідомляють його рідні у соцмережах, передає ВСН.
Артем Миколайович Хартонюк 18 березня 2000 року народження зник безвісти під час виконання бойового завдання 19 січня 2024 року на Запорізькому напрямку у селі Вербове. Лише у червні в результаті обміну тіло Захисника повернули в Україну.
Як повідомляють рідні, у понеділок, 24 червня кортеж «на щиті» прибуде у Ковель орієнтовно о 18 годині. Після цього кортеж прямуватиме у Ратне.
У вівторок, 25 червня відбудеться чин поховання Героя.
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Деякий час Герой вважався зниклим безвісти. Про це повідомляють його рідні у соцмережах, передає ВСН.
Артем Миколайович Хартонюк 18 березня 2000 року народження зник безвісти під час виконання бойового завдання 19 січня 2024 року на Запорізькому напрямку у селі Вербове. Лише у червні в результаті обміну тіло Захисника повернули в Україну.
Як повідомляють рідні, у понеділок, 24 червня кортеж «на щиті» прибуде у Ковель орієнтовно о 18 годині. Після цього кортеж прямуватиме у Ратне.
У вівторок, 25 червня відбудеться чин поховання Героя.
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