Стало відомо про загибель Героя з Волині Артема Хартонюка

Артем Миколайович Хартонюк.



Деякий час Герой вважався зниклим безвісти. Про це повідомляють його рідні у соцмережах, передає



Артем Миколайович Хартонюк 18 березня 2000 року народження зник безвісти під час виконання бойового завдання 19 січня 2024 року на Запорізькому напрямку у селі Вербове. Лише у червні в результаті обміну тіло Захисника повернули в Україну.



Як повідомляють рідні, у понеділок, 24 червня кортеж «на щиті» прибуде у Ковель орієнтовно о 18 годині. Після цього кортеж прямуватиме у Ратне.



У вівторок, 25 червня відбудеться чин поховання Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув 23-річний Герой з ВолиніДеякий час Герой вважався зниклим безвісти. Про це повідомляють його рідні у соцмережах, передає ВСН Артем Миколайович Хартонюк 18 березня 2000 року народження зник безвісти під час виконання бойового завдання 19 січня 2024 року на Запорізькому напрямку у селі Вербове. Лише у червні в результаті обміну тіло Захисника повернули в Україну.Як повідомляють рідні, у понеділок, 24 червня кортеж «на щиті» прибуде у Ковель орієнтовно о 18 годині. Після цього кортеж прямуватиме у Ратне.У вівторок, 25 червня відбудеться чин поховання Героя.

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