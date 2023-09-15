Собаку розірвало, згоріли свині й цесарки: що розповідають жителі Луцької громади про нічну атаку
Сьогодні, 14:47
Жителі Луцької громади оговтуються після нічної ворожої атаки. У селі від падіння збитих уламків будинок. Один з місцевих жителів втратив майже все господарство. Внаслідок вибуху, його собаці відірвало голову та відкинуло на 20 метрів.
Суспільному чоловік розповів: у вогні згоріли кролі, свині та цесарки, яких вирощував не один рік, передає ВСН.
«Тим тваринкам вже нічим не можу помогти. Собаку розірвало, два хліва повністю згоріли», — говорить 61-річний житель Луцької громади Сергій Панасюк, який зранку через атаку РФ і падіння уламків ракети втратив усе господарство.
Як розповідає 12 канал, у селі Прилуцьке, де сьогодні вранці згоріла хата від падіння збитих уламків, працюють сапери.
На фото - поле поруч сільського кладовища. Тут теж працюють сапери.
Староста села Петро Сущук розповів: припускають, що над селом летіла ракета з касетними боєприпасами. Тому жителям радять не ходити в поле і не торкатися до підозрілих речей на подвірях і в хатах. Багато будинків пошкоджено осколками. Деякі застрягли в стінах.
Постраждали найбільше центр села, вулиця Ківерцівська і Жовтнева. Зараз тут працює комісія міськради.
У хаті пані Люби будинку осколками побило вікна у двох кімнатах і кухні. А навколо лежать уламки невідомого боєприпаса.
Поки сапери заборонили торкатися їй і будь-кому місць на стінах, де застрягли осколки.
Не виходить жінка і в город - там теж можуть бути касетні бойові уламки.
Так як вона поводиться сьогодні усе село. У високу траву чи город не заходять. Дітей тримають біля себе.
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Суспільному чоловік розповів: у вогні згоріли кролі, свині та цесарки, яких вирощував не один рік, передає ВСН.
«Тим тваринкам вже нічим не можу помогти. Собаку розірвало, два хліва повністю згоріли», — говорить 61-річний житель Луцької громади Сергій Панасюк, який зранку через атаку РФ і падіння уламків ракети втратив усе господарство.
Як розповідає 12 канал, у селі Прилуцьке, де сьогодні вранці згоріла хата від падіння збитих уламків, працюють сапери.
На фото - поле поруч сільського кладовища. Тут теж працюють сапери.
Староста села Петро Сущук розповів: припускають, що над селом летіла ракета з касетними боєприпасами. Тому жителям радять не ходити в поле і не торкатися до підозрілих речей на подвірях і в хатах. Багато будинків пошкоджено осколками. Деякі застрягли в стінах.
Постраждали найбільше центр села, вулиця Ківерцівська і Жовтнева. Зараз тут працює комісія міськради.
У хаті пані Люби будинку осколками побило вікна у двох кімнатах і кухні. А навколо лежать уламки невідомого боєприпаса.
Поки сапери заборонили торкатися їй і будь-кому місць на стінах, де застрягли осколки.
Не виходить жінка і в город - там теж можуть бути касетні бойові уламки.
Так як вона поводиться сьогодні усе село. У високу траву чи город не заходять. Дітей тримають біля себе.
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