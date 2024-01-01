Грози та шквали: на Волині оголосили перший рівень небезпечності

Грози та шквали: на Волині оголосили перший рівень небезпечності
Синоптики попередили волинян про небезпечні метеорологічні явища.

Як повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, у другій половині дня 22 червня очікується гроза. Місцями по області та у Луцьку прогнозують шквали зі швидкістю 15-20 м/с, подекуди град.

У регіоні оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.

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Теги: погода, прогноз
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