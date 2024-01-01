Грози та шквали: на Волині оголосили перший рівень небезпечності
Сьогодні, 15:09
Синоптики попередили волинян про небезпечні метеорологічні явища.
Як повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, у другій половині дня 22 червня очікується гроза. Місцями по області та у Луцьку прогнозують шквали зі швидкістю 15-20 м/с, подекуди град.
У регіоні оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.
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Як повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, у другій половині дня 22 червня очікується гроза. Місцями по області та у Луцьку прогнозують шквали зі швидкістю 15-20 м/с, подекуди град.
У регіоні оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.
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