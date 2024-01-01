Грози та шквали: на Волині оголосили перший рівень небезпечності





Як повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, у другій половині дня 22 червня очікується гроза. Місцями по області та у Луцьку прогнозують шквали зі швидкістю 15-20 м/с, подекуди град.



У регіоні оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптики попередили волинян про небезпечні метеорологічні явища.Як повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, у другій половині дня 22 червня очікується гроза. Місцями по області та у Луцьку прогнозують шквали зі швидкістю 15-20 м/с, подекуди град.У регіоні оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.

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