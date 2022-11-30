У яких храмах на Волині на Трійцю – престольне свято





Відповідний перелік з'явився на їхньому офіційному сайті, передає



«З нагоди торжества в церквах єпархії пройдуть урочисті Богослужіння, а у дев’ятнадцяти парафіях – престольний празник», – йдеться у повідомленні.



таким чином Храмові свята відзначатимуть громади:



Святої Трійці – в Берестечку, Маневичах, селах Городище (Городищенської СГ), Липини, Лучиці Луцького районного, Тростянець, Сильне Ківерцівського, Вербки, Старий Мосир, Уховецьк Ковельського, Лобачівка, Мислин Горохівського, Сокіл Рожищенського, Матейки, Велика Осниця Маневицького деканатів;



Святого Духа – у селах Колодниця Ковельського, Сокіл, Рудка-Козинська Рожищенського; скит чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця в с. Жидичин Ківерцівського благочинь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська єпархія Православної церкви України повідомила, які храми області відзначають престольне свято на День Святої Трійці.Відповідний перелік з'явився на їхньому офіційному сайті, передає "Конкурент" «З нагоди торжества в церквах єпархії пройдуть урочисті Богослужіння, а у дев’ятнадцяти парафіях – престольний празник», – йдеться у повідомленні.таким чином Храмові свята відзначатимуть громади:Святої Трійці – в Берестечку, Маневичах, селах Городище (Городищенської СГ), Липини, Лучиці Луцького районного, Тростянець, Сильне Ківерцівського, Вербки, Старий Мосир, Уховецьк Ковельського, Лобачівка, Мислин Горохівського, Сокіл Рожищенського, Матейки, Велика Осниця Маневицького деканатів;Святого Духа – у селах Колодниця Ковельського, Сокіл, Рудка-Козинська Рожищенського; скит чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця в с. Жидичин Ківерцівського благочинь.

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