У яких храмах на Волині на Трійцю – престольне свято
Сьогодні, 16:11
Волинська єпархія Православної церкви України повідомила, які храми області відзначають престольне свято на День Святої Трійці.
Відповідний перелік з'явився на їхньому офіційному сайті, передає "Конкурент".
«З нагоди торжества в церквах єпархії пройдуть урочисті Богослужіння, а у дев’ятнадцяти парафіях – престольний празник», – йдеться у повідомленні.
таким чином Храмові свята відзначатимуть громади:
Святої Трійці – в Берестечку, Маневичах, селах Городище (Городищенської СГ), Липини, Лучиці Луцького районного, Тростянець, Сильне Ківерцівського, Вербки, Старий Мосир, Уховецьк Ковельського, Лобачівка, Мислин Горохівського, Сокіл Рожищенського, Матейки, Велика Осниця Маневицького деканатів;
Святого Духа – у селах Колодниця Ковельського, Сокіл, Рудка-Козинська Рожищенського; скит чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця в с. Жидичин Ківерцівського благочинь.
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Відповідний перелік з'явився на їхньому офіційному сайті, передає "Конкурент".
«З нагоди торжества в церквах єпархії пройдуть урочисті Богослужіння, а у дев’ятнадцяти парафіях – престольний празник», – йдеться у повідомленні.
таким чином Храмові свята відзначатимуть громади:
Святої Трійці – в Берестечку, Маневичах, селах Городище (Городищенської СГ), Липини, Лучиці Луцького районного, Тростянець, Сильне Ківерцівського, Вербки, Старий Мосир, Уховецьк Ковельського, Лобачівка, Мислин Горохівського, Сокіл Рожищенського, Матейки, Велика Осниця Маневицького деканатів;
Святого Духа – у селах Колодниця Ковельського, Сокіл, Рудка-Козинська Рожищенського; скит чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця в с. Жидичин Ківерцівського благочинь.
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