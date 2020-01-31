Помер письменник Володимир Захожий

Володимир Захожий.



Про це повідомляє пресслужба Львівіської обласної організації НСПУ.



Там висловили співчуття родині, близьким, колегам та шанувальникам творчості літератора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові на 92-у році життя відійшов до вічності поет, гуморист, журналіст, член Національної спілки письменників УкраїниПро це повідомляє пресслужба Львівіської обласної організації НСПУ.Там висловили співчуття родині, близьким, колегам та шанувальникам творчості літератора.

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