Помер письменник Володимир Захожий

Помер письменник Володимир Захожий
У Львові на 92-у році життя відійшов до вічності поет, гуморист, журналіст, член Національної спілки письменників України Володимир Захожий.

Про це повідомляє пресслужба Львівіської обласної організації НСПУ.

Там висловили співчуття родині, близьким, колегам та шанувальникам творчості літератора.

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Теги: смерть, письменник
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