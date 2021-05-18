Біля Луцька ДТП: зіштовхнулися авто та мотоцикл

Біля Луцька ДТП: зіштовхнулися авто та мотоцикл
На вулиці Об’їзній у Рованцях, поблизу автомийки LuxWash, сталася аварія за участю авто та мотоцикла.

Про це пише ІА "Волинські Новини".

ДТП трапилася у п'ятницю, 21 червня.

мотоцикліст отримав численні травми. На місце події викликали швидку та правоохоронців.

Медики оглянули чоловіка та госпіталізували у медичний заклад. Постраждалому 28 років.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики швидкої працювали на місці аварії. Допомогу надавали одному постраждалому. Чоловіка з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом правої ключиці та правого передпліччя госпіталізували у лікарню. Стан постраждалого – важкий.

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Теги: ДТП, Рованці, авто, мотоцикл
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