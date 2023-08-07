На Волині через негоду знеструмлені 26 населених пунктів
Сьогодні, 20:30
Сьогодні, 22 червня, внаслідок сильних поривів вітру на Волині знеструмлені 26 населених пунктів повністю та 15 частково.
Про це повідомили в ПрАТ "Волиньобленерго".
"Щодо знеструмлень на Волині внаслідок сильних поривів вітру (до 15-20 м/с), проходження грозового фронту та обривів ліній інформуємо, що станом на 18:00 знеструмлено:
- тринадцять повітряних ліній 10 кВ,
- 146 трансформаторних підстанцій,
- 26 населених пункти повністю, 15 частково.
Електромонтери аварійних бригад працюють над вирішенням проблем, які завдала негода.
Наразі до ліквідації її наслідків залучено 19 аварійно-відновлювальних бригад та 19 одиниць техніки для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.
Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що зафіксовані станом на 18:00 – до 24:00.
"Також хочемо вкотре нагадати про небезпеку обірваних проводів, що лежать на землі, кущі або дереві. Не підходьте до них на відстань ближче як 8 м. Це небезпечно!
Побачили пошкоджені електромережі – зателефонуйте у колцентр Волиньобленерго за номером 0800 21 01 31", - наголошують енергетики.
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Про це повідомили в ПрАТ "Волиньобленерго".
"Щодо знеструмлень на Волині внаслідок сильних поривів вітру (до 15-20 м/с), проходження грозового фронту та обривів ліній інформуємо, що станом на 18:00 знеструмлено:
- тринадцять повітряних ліній 10 кВ,
- 146 трансформаторних підстанцій,
- 26 населених пункти повністю, 15 частково.
Електромонтери аварійних бригад працюють над вирішенням проблем, які завдала негода.
Наразі до ліквідації її наслідків залучено 19 аварійно-відновлювальних бригад та 19 одиниць техніки для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.
Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що зафіксовані станом на 18:00 – до 24:00.
"Також хочемо вкотре нагадати про небезпеку обірваних проводів, що лежать на землі, кущі або дереві. Не підходьте до них на відстань ближче як 8 м. Це небезпечно!
Побачили пошкоджені електромережі – зателефонуйте у колцентр Волиньобленерго за номером 0800 21 01 31", - наголошують енергетики.
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