На Волині через негоду знеструмлені 26 населених пунктів





Про це



"Щодо знеструмлень на Волині внаслідок сильних поривів вітру (до 15-20 м/с), проходження грозового фронту та обривів ліній інформуємо, що станом на 18:00 знеструмлено:



- тринадцять повітряних ліній 10 кВ,



- 146 трансформаторних підстанцій,



- 26 населених пункти повністю, 15 частково.



Електромонтери аварійних бригад працюють над вирішенням проблем, які завдала негода.



Наразі до ліквідації її наслідків залучено 19 аварійно-відновлювальних бригад та 19 одиниць техніки для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.



Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що зафіксовані станом на 18:00 – до 24:00.



"Також хочемо вкотре нагадати про небезпеку обірваних проводів, що лежать на землі, кущі або дереві. Не підходьте до них на відстань ближче як 8 м. Це небезпечно!



Побачили пошкоджені електромережі – зателефонуйте у колцентр Волиньобленерго за номером 0800 21 01 31", - наголошують енергетики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 червня, внаслідок сильних поривів вітру на Волині знеструмлені 26 населених пунктів повністю та 15 частково.Про це повідомили в ПрАТ "Волиньобленерго"."Щодо знеструмлень на Волині внаслідок сильних поривів вітру (до 15-20 м/с), проходження грозового фронту та обривів ліній інформуємо, що станом на 18:00 знеструмлено:- тринадцять повітряних ліній 10 кВ,- 146 трансформаторних підстанцій,- 26 населених пункти повністю, 15 частково.Електромонтери аварійних бригад працюють над вирішенням проблем, які завдала негода.Наразі до ліквідації її наслідків залучено 19 аварійно-відновлювальних бригад та 19 одиниць техніки для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що зафіксовані станом на 18:00 – до 24:00."Також хочемо вкотре нагадати про небезпеку обірваних проводів, що лежать на землі, кущі або дереві. Не підходьте до них на відстань ближче як 8 м. Це небезпечно!Побачили пошкоджені електромережі – зателефонуйте у колцентр Волиньобленерго за номером 0800 21 01 31", - наголошують енергетики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію