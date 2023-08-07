На Волині через негоду знеструмлені 26 населених пунктів

На Волині через негоду знеструмлені 26 населених пунктів
Сьогодні, 22 червня, внаслідок сильних поривів вітру на Волині знеструмлені 26 населених пунктів повністю та 15 частково.

Про це повідомили в ПрАТ "Волиньобленерго".

"Щодо знеструмлень на Волині внаслідок сильних поривів вітру (до 15-20 м/с), проходження грозового фронту та обривів ліній інформуємо, що станом на 18:00 знеструмлено:

- тринадцять повітряних ліній 10 кВ,

- 146 трансформаторних підстанцій,

- 26 населених пункти повністю, 15 частково.

Електромонтери аварійних бригад працюють над вирішенням проблем, які завдала негода.

Наразі до ліквідації її наслідків залучено 19 аварійно-відновлювальних бригад та 19 одиниць техніки для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.

Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що зафіксовані станом на 18:00 – до 24:00.

"Також хочемо вкотре нагадати про небезпеку обірваних проводів, що лежать на землі, кущі або дереві. Не підходьте до них на відстань ближче як 8 м. Це небезпечно!

Побачили пошкоджені електромережі – зателефонуйте у колцентр Волиньобленерго за номером 0800 21 01 31", - наголошують енергетики.

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Теги: світло, відключення, негода
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