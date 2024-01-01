У неділю графіки відключення світла діятимуть лише ввечері





Про це



Як пояснили в компанії, причина покращення ситуації зі світлом - зниження споживання електрики у вихідний день.



"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що з 22 березня росіяни знову цілеспрямовано атакують об’єкти енергоінфраструктури в Україні. Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла лише ввечері, - з 19:00 до 23:00.Про це повідомила пресслужба Укренерго.Як пояснили в компанії, причина покращення ситуації зі світлом - зниження споживання електрики у вихідний день."При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що з 22 березня росіяни знову цілеспрямовано атакують об’єкти енергоінфраструктури в Україні. Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

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