Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Видимість 3-5 км. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Видимість 3-5 км. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 21-26°.

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Теги: погода, прогноз
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