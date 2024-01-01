Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Видимість 3-5 км. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Видимість 3-5 км. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 21-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Видимість 3-5 км. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.ОбластьМінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Видимість 3-5 км. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 21-26°.

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