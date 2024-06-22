Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові





Відомо про влучання в район щільної житлової забудови, пише



За даними Харківської обласної прокуратури, кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років. Ще троє людей загинули.



За даними ОВА кількість поранених збільшилася до 37.Медики борються за життя чотирьох пацієнтів - двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.



За даними МВС, станом на 17:00: через російський удар по Харкову сьогодні загинуло троє осіб, ще 29 поранено.



"З перших хвилин на місцях влучань за різними адресами працювали понад 250 рятувальників та поліцейських. Комунальники та волонтери допомагають розбирати завали, надавати допомогу потерпілим. Слідчі поліції ретельно обстежують місцевість, фіксують кожен доказ безпідставної атаки мирних харківʼян. Психологічна підтримка, юридична консультація, охорона майна громадян - під увагою екстрених служб системи МВС", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти завдали чотири удари по Харкову.Відомо про влучання в район щільної житлової забудови, пише LB.ua За даними Харківської обласної прокуратури, кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років. Ще троє людей загинули.За даними ОВА кількість поранених збільшилася до 37.Медики борються за життя чотирьох пацієнтів - двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.За даними МВС, станом на 17:00: через російський удар по Харкову сьогодні загинуло троє осіб, ще 29 поранено."З перших хвилин на місцях влучань за різними адресами працювали понад 250 рятувальників та поліцейських. Комунальники та волонтери допомагають розбирати завали, надавати допомогу потерпілим. Слідчі поліції ретельно обстежують місцевість, фіксують кожен доказ безпідставної атаки мирних харківʼян. Психологічна підтримка, юридична консультація, охорона майна громадян - під увагою екстрених служб системи МВС", - йдеться в повідомленні.

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