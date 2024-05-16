Де завтра на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК

Де завтра на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК
У неділю, 23 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» застосує обмеження споживання електричної енергії на території області з 19:00 до 23:00.

З 00:00 до 19:00 без обмежень.

У разі перевищення споживання електроенергії НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 23 ЧЕРВНЯ.
Де завтра на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

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Теги: світло, відключення, Волинь
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