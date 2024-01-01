У Білорусі на кордоні з Україною скупчення військ немає, - Демченко

У Білорусі на кордоні з Україною скупчення військ немає, - Демченко
У Державній прикордонній службі України наразі не фіксують скупчення військ на території Білорусі на кордоні з українською державою.

Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, відповідаючи на питання, чи спостерігають прикордонники якісь зміни на кордоні з Білоруссю після оголошення самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком перевірки білоруських військ, передає кореспондент Укрінформу.

«Поряд нашого кордону по той бік, на території Білорусі, немає якогось скупчення військ, або ж переміщення техніки, особового складу. У РФ наразі немає на цьому напрямку підрозділів, які б вона могла застосувати проти України», - зазначив він.

Речник Держприкордонслужби також заявив, що за тим, що відбувається по той бік кордону, стежать підрозділи розвідки.

«Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому продовжуємо укріплювати лінію кордону і прикордоння, щоб у разі зміни обстановки — про це обов’язково повідомлять підрозділи розвідки - щоб ми посилювали той чи інший напрямок відповідно», - поінформував Демченко.

Як повідомлялося, у ОТУВ «Сіверськ» наразі не фіксують загрози з боку Білорусі на кордоні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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