У Білорусі на кордоні з Україною скупчення військ немає, - Демченко





Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, відповідаючи на питання, чи спостерігають прикордонники якісь зміни на кордоні з Білоруссю після оголошення самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком перевірки білоруських військ, передає кореспондент



«Поряд нашого кордону по той бік, на території Білорусі, немає якогось скупчення військ, або ж переміщення техніки, особового складу. У РФ наразі немає на цьому напрямку підрозділів, які б вона могла застосувати проти України», - зазначив він.



Речник Держприкордонслужби також заявив, що за тим, що відбувається по той бік кордону, стежать підрозділи розвідки.



«Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому продовжуємо укріплювати лінію кордону і прикордоння, щоб у разі зміни обстановки — про це обов’язково повідомлять підрозділи розвідки - щоб ми посилювали той чи інший напрямок відповідно», - поінформував Демченко.



Як повідомлялося, у ОТУВ «Сіверськ» наразі не фіксують загрози з боку Білорусі на кордоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Державній прикордонній службі України наразі не фіксують скупчення військ на території Білорусі на кордоні з українською державою.Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник ДПСУ, відповідаючи на питання, чи спостерігають прикордонники якісь зміни на кордоні з Білоруссю після оголошення самопроголошеним президентом Білорусі Оперевірки білоруських військ, передає кореспондент Укрінформу «Поряд нашого кордону по той бік, на території Білорусі, немає якогось скупчення військ, або ж переміщення техніки, особового складу. У РФ наразі немає на цьому напрямку підрозділів, які б вона могла застосувати проти України», - зазначив він.Речник Держприкордонслужби також заявив, що за тим, що відбувається по той бік кордону, стежать підрозділи розвідки.«Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому продовжуємо укріплювати лінію кордону і прикордоння, щоб у разі зміни обстановки — про це обов’язково повідомлять підрозділи розвідки - щоб ми посилювали той чи інший напрямок відповідно», - поінформував Демченко.Як повідомлялося, у ОТУВ «Сіверськ» наразі не фіксують загрози з боку Білорусі на кордоні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію