У Білорусі на кордоні з Україною скупчення військ немає, - Демченко
Сьогодні, 22:07
У Державній прикордонній службі України наразі не фіксують скупчення військ на території Білорусі на кордоні з українською державою.
Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, відповідаючи на питання, чи спостерігають прикордонники якісь зміни на кордоні з Білоруссю після оголошення самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком перевірки білоруських військ, передає кореспондент Укрінформу.
«Поряд нашого кордону по той бік, на території Білорусі, немає якогось скупчення військ, або ж переміщення техніки, особового складу. У РФ наразі немає на цьому напрямку підрозділів, які б вона могла застосувати проти України», - зазначив він.
Речник Держприкордонслужби також заявив, що за тим, що відбувається по той бік кордону, стежать підрозділи розвідки.
«Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому продовжуємо укріплювати лінію кордону і прикордоння, щоб у разі зміни обстановки — про це обов’язково повідомлять підрозділи розвідки - щоб ми посилювали той чи інший напрямок відповідно», - поінформував Демченко.
Як повідомлялося, у ОТУВ «Сіверськ» наразі не фіксують загрози з боку Білорусі на кордоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, відповідаючи на питання, чи спостерігають прикордонники якісь зміни на кордоні з Білоруссю після оголошення самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком перевірки білоруських військ, передає кореспондент Укрінформу.
«Поряд нашого кордону по той бік, на території Білорусі, немає якогось скупчення військ, або ж переміщення техніки, особового складу. У РФ наразі немає на цьому напрямку підрозділів, які б вона могла застосувати проти України», - зазначив він.
Речник Держприкордонслужби також заявив, що за тим, що відбувається по той бік кордону, стежать підрозділи розвідки.
«Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому продовжуємо укріплювати лінію кордону і прикордоння, щоб у разі зміни обстановки — про це обов’язково повідомлять підрозділи розвідки - щоб ми посилювали той чи інший напрямок відповідно», - поінформував Демченко.
Як повідомлялося, у ОТУВ «Сіверськ» наразі не фіксують загрози з боку Білорусі на кордоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де завтра на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 23:10
У Білорусі на кордоні з Україною скупчення військ немає, - Демченко
Сьогодні, 22:07
Росіяни скинули чотири КАБи на житловий будинок у Харкові
Сьогодні, 21:42
У Луцьку через влучання блискавки загорівся житловий будинок
Сьогодні, 21:21
У неділю графіки відключення світла діятимуть лише ввечері
Сьогодні, 21:09