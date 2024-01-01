23 червня на Волині: гортаючи календар

23 червня відзначає день народження народна депутатка(на фото).Також день народження – у директорки департаменту фінансів та бюджету фінансів та бюджету Луцької міської ради, дизайнераі працівника нацпарку «Прип'ять-Стохід»Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Федір. Бажаємо усім здоров’я, любові й достатку.Також 23 червня, у неділю, християни східного обряду відзначать одне з найголовніших християнських свят – Трійцю або П'ятидесятницю. Це свято не має фіксованої дати, бо вона залежить від дня святкування Великодня. Християни східного обряду відзначають Трійцю на п’ятдесятий день після нього.23 червня 1941 року під мурами Луцької тюрми енкавеесівці масово розстрілювали в’язнів, зокрема й політичних. Це були люди, яких підозрювали у зв'язках із Організацією українських націоналістів, колишні священики, лікарі, представники наукового та творчого прошарків суспільства.23 червня 1989 року на Замковій площі у Луцьку відбувся несанкціонований мітинг, присвячений річниці розстрілу в тюрмі. Його організували активісти волинського товариства «Лева» та ініціативна група у складіта ін. Влада намагалася заборонити мітинг.А 23 червня 2004 року на Замковому майдані відкрили величний монумент жертвам комуністично-більшовицького злочину – розстрілу в’язнів Луцької тюрми у перші дні війни.За свідченнями істориків і очевидців, у цей день тут було розстріляно близько 2 тисяч осіб.У цей день 1944-го була заснована Волинська обласна клінічна лікарня.23 червня 2005 року був підписаний Меморандум про співпрацю між Волинською облдержадміністрацією, Луцькою міською радою та концерном «Богдан», згідно з яким на Луцькому автозаводі розпочнеться випуск тролейбусів та автобусів «Богдан» усіх модифікацій.