Потужна злива у Львові повалила 100 дерев

Потужна злива у Львові повалила 100 дерев
У Львові вдень 22 червня пройшла потужна злива, повалено близько 100 дерев, пошкоджено дахи будинків та лінії електропередач.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, пише Українська правда.

Садовий додав, що влада має інформацію про повалені дерева та пошкоджені дахи. Також не курсували декілька трамваїв.

Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок негоди постраждалих немає. Роботу громадського транспорту відновлено повністю.

Повалено близько 100 дерев. Пошкоджено до 10 дахів. На Валовій провалився димохід шестиповерхового будинку, пошкодив дах.

Також пошкоджено лінії електропередач. Можлива часткова відсутність світла.

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Теги: Львів, злива
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