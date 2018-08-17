Потужна злива у Львові повалила 100 дерев





Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, пише



Садовий додав, що влада має інформацію про повалені дерева та пошкоджені дахи. Також не курсували декілька трамваїв.



Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок негоди постраждалих немає. Роботу громадського транспорту відновлено повністю.



Повалено близько 100 дерев. Пошкоджено до 10 дахів. На Валовій провалився димохід шестиповерхового будинку, пошкодив дах.



Також пошкоджено лінії електропередач. Можлива часткова відсутність світла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові вдень 22 червня пройшла потужна злива, повалено близько 100 дерев, пошкоджено дахи будинків та лінії електропередач.Про це повідомив мер Львова, пише Українська правда Садовий додав, що влада має інформацію про повалені дерева та пошкоджені дахи. Також не курсували декілька трамваїв.Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок негоди постраждалих немає. Роботу громадського транспорту відновлено повністю.Повалено близько 100 дерев. Пошкоджено до 10 дахів. На Валовій провалився димохід шестиповерхового будинку, пошкодив дах.Також пошкоджено лінії електропередач. Можлива часткова відсутність світла.

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