«Прилетіло» в будинок, поки вона там спала»: волинянці потрібна допомога
Сьогодні, 08:06
У жительки села Прилуцьке, що на Волині, Анастасії стався «приліт» по будинку.
Про це повідомила подруга дівчини Марія Мельник в соціальній мережі «Instagram», пише ВСН.
Будинок Анастасії зруйнований. Через це Марія відкрила збір для подруги.
«Прилетіло» в будинок, поки вона там спала. Все згоріло. Я відкриваю для неї збір, бо вона сама ніколи не попросить. Дякую за підтримку. Абсолютно всі кошти будуть передані їй», - пише Марія Мельник.
Гроші можна переказати за посиланням.
Нагадаємо, 22 червня близько 4:00 ранку жителі Луцька та Луцького району чули звуки вибухів. На світанку у суботу, 22 червня, під час повітряної тривоги на території Волинської області працювала ППО. На щастя, постраждалих немає. В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся будинок та газопровід. Без газопостачання залишилися 74 абоненти.
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Про це повідомила подруга дівчини Марія Мельник в соціальній мережі «Instagram», пише ВСН.
Будинок Анастасії зруйнований. Через це Марія відкрила збір для подруги.
«Прилетіло» в будинок, поки вона там спала. Все згоріло. Я відкриваю для неї збір, бо вона сама ніколи не попросить. Дякую за підтримку. Абсолютно всі кошти будуть передані їй», - пише Марія Мельник.
Гроші можна переказати за посиланням.
Нагадаємо, 22 червня близько 4:00 ранку жителі Луцька та Луцького району чули звуки вибухів. На світанку у суботу, 22 червня, під час повітряної тривоги на території Волинської області працювала ППО. На щастя, постраждалих немає. В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся будинок та газопровід. Без газопостачання залишилися 74 абоненти.
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