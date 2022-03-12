«Прилетіло» в будинок, поки вона там спала»: волинянці потрібна допомога

Анастасії стався «приліт» по будинку.



Про це повідомила подруга дівчини Марія Мельник в соціальній мережі «Instagram», пише



Будинок Анастасії зруйнований. Через це Марія відкрила збір для подруги.



«Прилетіло» в будинок, поки вона там спала. Все згоріло. Я відкриваю для неї збір, бо вона сама ніколи не попросить. Дякую за підтримку. Абсолютно всі кошти будуть передані їй», - пише Марія Мельник.



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Нагадаємо, 22 червня близько 4:00 ранку жителі Луцька та Луцького району чули звуки вибухів. На світанку у суботу, 22 червня, під час повітряної тривоги на території Волинської області працювала ППО. На щастя, постраждалих немає. В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся будинок та газопровід. Без газопостачання залишилися 74 абоненти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жительки села Прилуцьке, що на Волині,стався «приліт» по будинку.Про це повідомила подруга дівчини Марія Мельник в соціальній мережі «Instagram», пише ВСН Будинок Анастасії зруйнований. Через це Марія відкрила збір для подруги.«Прилетіло» в будинок, поки вона там спала. Все згоріло. Я відкриваю для неї збір, бо вона сама ніколи не попросить. Дякую за підтримку. Абсолютно всі кошти будуть передані їй», - пишеГроші можна переказати за посиланням Нагадаємо, 22 червня близько 4:00 ранку. На світанку у суботу, 22 червня, під час повітряної тривоги на території Волинської області працювала ППО. На щастя, постраждалих немає. В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків БПЛА. Без газопостачання залишилися 74 абоненти.

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