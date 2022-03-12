«Прилетіло» в будинок, поки вона там спала»: волинянці потрібна допомога

«Прилетіло» в будинок, поки вона там спала»: волинянці потрібна допомога
У жительки села Прилуцьке, що на Волині, Анастасії стався «приліт» по будинку.

Про це повідомила подруга дівчини Марія Мельник в соціальній мережі «Instagram», пише ВСН.

Будинок Анастасії зруйнований. Через це Марія відкрила збір для подруги.

«Прилетіло» в будинок, поки вона там спала. Все згоріло. Я відкриваю для неї збір, бо вона сама ніколи не попросить. Дякую за підтримку. Абсолютно всі кошти будуть передані їй», - пише Марія Мельник.

Гроші можна переказати за посиланням.

Нагадаємо, 22 червня близько 4:00 ранку жителі Луцька та Луцького району чули звуки вибухів. На світанку у суботу, 22 червня, під час повітряної тривоги на території Волинської області працювала ППО. На щастя, постраждалих немає. В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся будинок та газопровід. Без газопостачання залишилися 74 абоненти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Прилетіло» в будинок, поки вона там спала»: волинянці потрібна допомога
Сьогодні, 08:06
90 тисяч росіян готувалися до нового вторгнення в Україну: зброя зі США дала змогу знищити цілі колони
Сьогодні, 06:04
Потужна злива у Львові повалила 100 дерев
Сьогодні, 04:37
У Грузії стався землетрус
Сьогодні, 02:10
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Чому не спрацювала сирена перед обстрілом аеродрому біля Луцька Чому не спрацювала сирена перед обстрілом аеродрому біля Луцька
12 березень, 2022, 11:02
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня
21 червень, 20:00
Волинян попередили про грозу, град і шквали Волинян попередили про грозу, град і шквали
21 червень, 15:01
21 червня на Волині: гортаючи календар 21 червня на Волині: гортаючи календар
21 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Прилетіло» в будинок, поки вона там спала»: волинянці потрібна допомога
Сьогодні, 08:06
 0
90 тисяч росіян готувалися до нового вторгнення в Україну: зброя зі США дала змогу знищити цілі колони
Сьогодні, 06:04
 0
Потужна злива у Львові повалила 100 дерев
Сьогодні, 04:37
 0
У Грузії стався землетрус
Сьогодні, 02:10
 0
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8