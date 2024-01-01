Вночі росія атакувала ракетами: на Київщині уламки зруйнували житлові будинки, є постраждалі





Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"Київщина: рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілівВнаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд, 2 особи – постраждало", — ідеться у повідомленні.



На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.



Ворог атакував Україну трьома "Калібрами" з акваторії Азовського моря. Силам ППО вдалося знищити дві ворожі ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Київській області уламки ворожих ракет пошкодили приватні житлові будинки. Також відомо про двох постраждалих.Про це повідомляє пресслужба ДСНС."Київщина: рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілівВнаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд, 2 особи – постраждало", — ідеться у повідомленні.На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.Ворог атакував Україну трьома "Калібрами" з акваторії Азовського моря. Силам ППО вдалося знищити дві ворожі ракети.

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