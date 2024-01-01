Вночі росія атакувала ракетами: на Київщині уламки зруйнували житлові будинки, є постраждалі
Сьогодні, 09:00
У Київській області уламки ворожих ракет пошкодили приватні житлові будинки. Також відомо про двох постраждалих.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Київщина: рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілівВнаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд, 2 особи – постраждало", — ідеться у повідомленні.
На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.
Ворог атакував Україну трьома "Калібрами" з акваторії Азовського моря. Силам ППО вдалося знищити дві ворожі ракети.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Київщина: рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілівВнаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд, 2 особи – постраждало", — ідеться у повідомленні.
На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.
Ворог атакував Україну трьома "Калібрами" з акваторії Азовського моря. Силам ППО вдалося знищити дві ворожі ракети.
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