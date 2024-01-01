90 тисяч росіян готувалися до нового вторгнення в Україну: зброя зі США дала змогу знищити цілі колони





Про це пише Associated Press із посиланням на першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка та інших українських військових, повідомляє



За словами Гаврилюка, 90-тисячне російське угруповання перебувало в глибині території рф, готуючись до нового наступу на Україну. У перші ж дні, коли Україна отримала дозвіл від США на використання їхньої зброї по території росії, українським військовим вдалося знищити цілі колони російських військ уздовж кордону, які чекали наказу про вторгнення.



Командир артилерії в Харківській області з позивним Гефест сказав журналістам AP, що тоді американські артилерійські установки HIMARS «не змовкали цілий день».



Агентство також пише, що дозвіл від США на застосування зброї допоміг українським силам стабілізувати лінію фронту на Харківщині, проте українські військові та посадовці наполягають на тому, щоб отримати дозвіл на удари за допомогою ATACMS на відстань понад 100 кілометрів (62 милі).



Раніше двоє українських чиновників у коментарі для Washington Post казали, що американці дали «зелене світло» для ударів на відстань не більше ніж 100 км від кордону з росією.



Що передувало?



Ще наприкінці травня видання Politico написало, що президент США Джо Байден таємно надав дозвіл Україні завдавати ударів по росії зброєю, яку передав Вашингтон.



Згодом у пресслужбі президента Володимира Зеленського підтвердили надання цього дозволу. Але там казали, що певні обмеження досі залишаються — зокрема, удари американською зброєю можна завдавати виключно у прикордонних із Харківською областю районах.



Згодом у Раді національної безпеки США пояснили, що дозвіл на використання американської зброї по території росії не обмежується лише захистом Харківської області. За словами представника Ради нацбезпеки Майкла Карпентера, дозвіл стосується прикордонної території, звідки росія готує свої атаки на Україну.



Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Сполучені Штати продовжать «адаптуватися та підлаштовуватися» в разі потреби.



Окрім США, Україна вже отримала дозволи на застосування переданої зброї на власний розсуд від низки партнерів, хоча не від усіх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед тим, як США надали дозвіл на використання їхньої зброї на території рф, щонайменше 90 тисяч російських військових готувалися до нового наступу на Україну. Західне озброєння дало змогу знищити цілі колони російських військ.Про це пише Associated Press із посиланням на першого заступника міністра оборонита інших українських військових, повідомляє Громадське За словами Гаврилюка, 90-тисячне російське угруповання перебувало в глибині території рф, готуючись до нового наступу на Україну. У перші ж дні, коли Україна отримала дозвіл від США на використання їхньої зброї по території росії, українським військовим вдалося знищити цілі колони російських військ уздовж кордону, які чекали наказу про вторгнення.Командир артилерії в Харківській області з позивним Гефест сказав журналістам AP, що тоді американські артилерійські установки HIMARS «не змовкали цілий день».Агентство також пише, що дозвіл від США на застосування зброї допоміг українським силам стабілізувати лінію фронту на Харківщині, проте українські військові та посадовці наполягають на тому, щоб отримати дозвіл на удари за допомогою ATACMS на відстань понад 100 кілометрів (62 милі).Раніше двоє українських чиновників у коментарі для Washington Post казали, що американці дали «зелене світло» для ударів на відстань не більше ніж 100 км від кордону з росією.Ще наприкінці травня видання Politico написало, що президент СШАтаємно надав дозвіл Україні завдавати ударів по росії зброєю, яку передав Вашингтон.Згодом у пресслужбі президентапідтвердили надання цього дозволу. Але там казали, що певні обмеження досі залишаються — зокрема, удари американською зброєю можна завдавати виключно у прикордонних із Харківською областю районах.Згодом у Раді національної безпеки США пояснили, що дозвіл на використання американської зброї по території росії не обмежується лише захистом Харківської області. За словами представника Ради нацбезпеки Майкла Карпентера, дозвіл стосується прикордонної території, звідки росія готує свої атаки на Україну.Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Сполучені Штати продовжать «адаптуватися та підлаштовуватися» в разі потреби.Окрім США, Україна вже отримала дозволи на застосування переданої зброї на власний розсуд від низки партнерів, хоча не від усіх.

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