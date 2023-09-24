У Грузії стався землетрус

У Грузії стався землетрус
У Грузії в суботу, 22 червня, стався землетрус магнітудою 4,2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє InterPressNews із посиланням на дані Інституту наук про Землю Національного центру сейсмічного моніторингу країни.

За даними Інституту, епіцентр землетрусу був зафіксований у гірській області Рача на заході Грузії, за 10 кілометрів від міста Оні, поблизу села Ірі.

Сила землетрусу становила 4,2 бала, йдеться у матеріалі.

Про пошкодження або постраждалих унаслідок підземних поштовхів інформація відсутня.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 16 червня у Грузії поблизу сіл Ірі та Баджихеві були зафіксовані одразу чотири землетруси.

Магнітуда першого землетрусу становила 3,8, другого - 4,7, третього - 4,4, четвертого - 3,3.

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Теги: Грузія, землетрус
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