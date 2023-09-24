У Грузії стався землетрус





Як передає



За даними Інституту, епіцентр землетрусу був зафіксований у гірській області Рача на заході Грузії, за 10 кілометрів від міста Оні, поблизу села Ірі.



Сила землетрусу становила 4,2 бала, йдеться у матеріалі.



Про пошкодження або постраждалих унаслідок підземних поштовхів інформація відсутня.



Як повідомляв Укрінформ, увечері 16 червня у Грузії поблизу сіл Ірі та Баджихеві були зафіксовані одразу чотири землетруси.



Магнітуда першого землетрусу становила 3,8, другого - 4,7, третього - 4,4, четвертого - 3,3.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Грузії в суботу, 22 червня, стався землетрус магнітудою 4,2.Як передає Укрінформ , про це повідомляє InterPressNews із посиланням на дані Інституту наук про Землю Національного центру сейсмічного моніторингу країни.За даними Інституту, епіцентр землетрусу був зафіксований у гірській області Рача на заході Грузії, за 10 кілометрів від міста Оні, поблизу села Ірі.Сила землетрусу становила 4,2 бала, йдеться у матеріалі.Про пошкодження або постраждалих унаслідок підземних поштовхів інформація відсутня.Як повідомляв Укрінформ, увечері 16 червня у Грузії поблизу сіл Ірі та Баджихеві були зафіксовані одразу чотири землетруси.Магнітуда першого землетрусу становила 3,8, другого - 4,7, третього - 4,4, четвертого - 3,3.

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