Наслідки російської атаки: в Луцькому районі горіли дві будівлі

Наслідки російської атаки: в Луцькому районі горіли дві будівлі
Через атаку ворога на Волинь у Луцькому районі сталися дві пожежі: горіла господарська будівля та житловий будинок.

Про це інформують у ГУ ДСНС на Волині.

Пожежі ліквідовані силами рятувальних підрозділів з м. Луцька та м. Ківерці, оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС Волині.

На місці події працювали 32 чоловіка особового складу, задіяно 6 одиниць техніки, чергові бригади служб екстреного реагування.

Потерпілих немає, від вогню врятовано поряд розташовані житловий будинок та споруду.

Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, Луцька міська рада допоможе людям відновити та відремонтувати ушкоджені будівлі.

"Сьогодні вночі внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей, ушкоджено будинок та господарську споруду в нашій громаді. На щастя, обійшлося без людських жертв", - написав він.

Наслідки російської атаки: в Луцькому районі горіли дві будівлі



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Теги: атака Росії, Луцьк, пожежі
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