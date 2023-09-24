У Луцьку через влучання блискавки загорівся житловий будинок
Сьогодні, 21:21
На Волині пройшла негода. Рятувальники ліквідували наслідки↘️
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У другій половині дня на території Волинської області пройшли грози, що супроводжувалися поривами вітру й рясними опадами.
Зокрема на вулиці Ковельській у Володимирі, поблизу села Волошки на Ковельщині та біля с. Борочичі Луцького району шквальний вітер повалив дерева на проїжджі частини автодоріг.
Рятувальники розкряжували їх та усунули на узбіччя, щоб відновити рух транспорту.
Крім того, на вулиці Львівській у Луцьку, імовірно, через влучення грозового розряду в покрівлю приватного житлового будинку сталася пожежа. На місці події працювали рятувальники 2 та 25 ДПРЧ. Вони оперативно ліквідували горіння, що охопило декілька квадратів покрівлі, й врятували будинок від знищення.
Пожежа ліквідована о 17:03.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У другій половині дня на території Волинської області пройшли грози, що супроводжувалися поривами вітру й рясними опадами.
Зокрема на вулиці Ковельській у Володимирі, поблизу села Волошки на Ковельщині та біля с. Борочичі Луцького району шквальний вітер повалив дерева на проїжджі частини автодоріг.
Рятувальники розкряжували їх та усунули на узбіччя, щоб відновити рух транспорту.
Крім того, на вулиці Львівській у Луцьку, імовірно, через влучення грозового розряду в покрівлю приватного житлового будинку сталася пожежа. На місці події працювали рятувальники 2 та 25 ДПРЧ. Вони оперативно ліквідували горіння, що охопило декілька квадратів покрівлі, й врятували будинок від знищення.
Пожежа ліквідована о 17:03.
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