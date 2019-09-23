Святкував, що громада не перейшла у ПЦУ: склали протокол на пʼяного священника УПЦ МП зі Світязя

Святкував, що громада не перейшла у ПЦУ: склали протокол на пʼяного священника УПЦ МП зі Світязя
Священники УПЦ МП в селі Світязь Шацької громади на Волині святкували після зборів, на яких не проголосували за перехід парафії до Православної церкви України.

Святкування було гучне, з алкоголем і затягнулось аж до ранку наступного дня, 17 червня. Про це Район.Шацьк стало відомо із власних джерел.

До шумної компанії навіть викликали правоохоронців. Інформацію про це підтвердили у поліції.

«Батюшки святкували перемогу на зборах цілу ніч під озером, в 7 ранку отець Леонід (з Підманева) ішов додому, а на центральному пляжі були змагання, то він стояв і кричав там, що через три дні тут буде рускій мір. Визвали поліцію», – йдеться у одному з повідомлень у соцмережі.

Журналістам Район.Шацьк у поліції підтвердили, що виклик на лінію 102 дійсно був. Поліціянти склали на священника протокол про адміністративне порушення за статтею 178 «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або адміністративного арешту.

Окрім того, відпочивальники, які проживають в приватному секторі поблизу Петро-Павлівського монастиря у Світязі, розповіли, що в монастирі часто відбуваються гучні гулянки. Їх, за словами відпочивальників, влаштовують священнослужителі.

Редакція намагалась отримати коментар з цього приводу в митрополита Володимир-Волинського і Ковельського, архієрея Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП Володимира (Мельника), однак він кинув слухавку.

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Теги: священник, оковита, ПЦУ, УПЦ МП
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