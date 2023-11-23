Катують та вимагають гроші: бізнесмен-біженець став заручником у Волинському ПТПІ

Катують та вимагають гроші: бізнесмен-біженець став заручником у Волинському ПТПІ
Побиття, знущання та вимагання грошей – підприємець Віктор Звягін живе в Україні вже багато років. В 2019-му році він отримав статус біженця, адже маючи російське громадянство, заявив про тиск з боку російської правоохоронної системи. Тоді Державна міграційна служба України надала йому такий статус. З тих пір Звягін жив та працював в Україні, допомагав українській армії та за власні кошти купував машини, інший транспорт та прилади нічного бачення для ЗСУ.

Про це пишуть "Коментарі".

Та на початку цього року ДМС скасувала власне рішення — Віктора Звягіна затримали прямо під час його відпустки в горах та відправили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців, які незаконно знаходяться в Україні. Від початку лютого Звягінцев почав оскаржувати рішення міграційної служби в суді. Пройшов всі інстанції і врешті у червні отримав ухвалу Верховного суду, який задовольнив його касаційну скаргу та повернув статус біженця.

"Випустити мене на волю мали ще два місяці тому, після рішення апеляційної інстанції. Але я досі в ПТПІ. Тут я зазнаю знущань з боку адміністрації. Мене регулярно б’ють, вимагають гроші та погрожують.", — розповів Віктор Звягін. За його словами, багато тижнів його продовжують утримувати незаконно.
Катують та вимагають гроші: бізнесмен-біженець став заручником у Волинському ПТПІ


"Десять тисяч доларів погрозами та знущаннями вимагає директор установи Сергій Чеб, ще три тисячі доларів – начальник охорони. Я виграв всі суди та маю законні підстави жити та працювати в Україні. Але ці люди фактично тримають мене в заручниках, підбурюють нелегалів з інших країн застосовувати до мене фізичне насилля. Я в розпачі та хочу повернутися до своєї родини", — заявляє Звягін.

В Україні у нього є дружина і двоє дітей. Протягом останніх років він побудував прозорий бізнес в сфері нерухомості та торгівлі автомобілями. Тепер каже – після політичного переслідування з боку рф, зіштовхнувся з катуваннями. Звягін вже готує відповідні скарги до всіх інстанцій та вимагатиме покарання для всіх посадовців, які винні в його незаконному утриманні в ПТПІ.


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Теги: скандал, Волинь, ПТПІ
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