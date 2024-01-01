У суботу, 22 червня, на Волині відключатимуть електроенергію: графіки для усіх черг

У суботу, 22 червня, на Волині відключатимуть електроенергію: графіки для усіх черг
У суботу, 22 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електрики на всій території України.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.

Споживання буде обмежуватися в період з 14:00 до 24:00. При цьому з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

«Причина - наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктах», - зазначено в повідомленні компанії.

В "Укренерго" додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

На сайті "Волиньобленерго" опублікували графіки на сьогодні.
У суботу, 22 червня, на Волині відключатимуть електроенергію: графіки для усіх черг


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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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