У Румунії перекинувся автобус з українськими туристами
Сьогодні, 09:55
У Румунії в суботу, 22 червня, близько 5 ранку, сталася аварія за участі туристичного автобуса, який прямував з Києва до Болгарії. Під час руху, коли більшість пасажирів спали, автобус перевернувся і впав на узбіччя дороги.
Про це інформує ТСН.
У салоні перебували понад 50 осіб, серед них – діти. Відомо, що внаслідок ДТП є постраждалі. Їх уже забрала швидка допомога.
Кільком особам надали допомогу на місці.
На місці працюють румунська поліція та медики. Правоохоронці будуть встановлювати причини аварії.
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Про це інформує ТСН.
У салоні перебували понад 50 осіб, серед них – діти. Відомо, що внаслідок ДТП є постраждалі. Їх уже забрала швидка допомога.
Кільком особам надали допомогу на місці.
На місці працюють румунська поліція та медики. Правоохоронці будуть встановлювати причини аварії.
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