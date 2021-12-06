У Румунії перекинувся автобус з українськими туристами





Про це інформує



У салоні перебували понад 50 осіб, серед них – діти. Відомо, що внаслідок ДТП є постраждалі. Їх уже забрала швидка допомога.



Кільком особам надали допомогу на місці.



На місці працюють румунська поліція та медики. Правоохоронці будуть встановлювати причини аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Румунії в суботу, 22 червня, близько 5 ранку, сталася аварія за участі туристичного автобуса, який прямував з Києва до Болгарії. Під час руху, коли більшість пасажирів спали, автобус перевернувся і впав на узбіччя дороги.Про це інформує ТСН У салоні перебували понад 50 осіб, серед них – діти. Відомо, що внаслідок ДТП є постраждалі. Їх уже забрала швидка допомога.Кільком особам надали допомогу на місці.На місці працюють румунська поліція та медики. Правоохоронці будуть встановлювати причини аварії.

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