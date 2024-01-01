Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 22-23 червня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 22-23 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-23 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 22 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірній сонячній активності, яка залишатиметься такою і в неділю, 23 червня. Сильних магнітних бур не очікується.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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