Які ціни на лепеху на ринку у Луцьку

Які ціни на лепеху на ринку у Луцьку
Вже у цю неділю, 23 червня, українці відзначатимуть День Святої Трійці. Однією з традицій цього християнського свята є прикрашання будинку лепехою. Щороку напередодні свята місто повниться юними (та не дуже) продавцями цієї зеленої рослини.

Журналісти сайту «Конкурент» дізнавалися, скільки цьогоріч коштує лепеха.

Вже з самого ранку на Центральному ринку продавці розклали татар зілля й лучани активно купують цей сезонний товар. Здебільшого торгують діти, бо ж це доволі непоганий спосіб заробити влітку.

«Рвали з вечора та трохи зранку сьогодні. Ту, що вчора ставили у воду у погріб, то вона тримається, бачите, яка гарна. Точно всю Трійцю пролежить», – каже продавчиня Анастасія.

Походивши ринком, з'ясовуємо: оцінюють зелену окрасу у 20-25 гривень. У невеликому пучку – 10 штук, проте деякі продавці трохи хитрують та кладуть 8 штук ще й продають дорожче. Але досвідчені покупці поважного віку таких одразу минали.

Зауважимо, що торік вартість лепехи на тому ж ринку була меншою – від 15 до 20 гривень за 10 штук. Як бачимо, інфляція дійшла й до цієї сфери :)

Торговці також зазначили, що будуть на Центральному ринку й завтра, проте, ймовірно, продаватимуть дорожче.


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Теги: лепеха, ціни
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