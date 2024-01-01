У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Миколою Генелюком

Сьогодні, 21 червня, Підгайцівська громада останню земну шану віддала Захиснику України з села ВоротнівПро це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.У супроводі величезної колони автомобілів з прапорами кортеж Героя рухався з Луцька до Воротнева.Люди зустрічали Захисника, схилившись на коліна, а дорогу у селах Підгайці, Лище та Воротнів встелили квітами. Віддати шану мужньому воїну Миколі Генелюку, підтримати дружину загиблогота сина прийшли сотні людей.Останній земний шлях Героя пролягав рідними вулицями, адже Микола Генелюк навчався у Воротнівській гімназії та Лищенському ліцеї. У Воротневі він народився і виріс, створив чудову люблячу родину.Після прощань вдома, траурна хода попрямувала у супроводі військового оркестру до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де відспівали бійця. Поховали Героя на кладовищі села Воротнів з усіма почестями під залпи почесної варти та Державний Гімн України.44 - річний Захисник боронив Батьківщину від початку 2024. Солдат був заступником командира бойової машини, навідником-оператором роти спеціального призначення., потрапивши під ворожий вогонь при виконанні завдань з недопущення просування противника поблизу н.п. Красногорівка Донецької області.«Біль, крик душі від втрати найріднішої людини не можливо нічим затамувати. Кожен загиблий воїн – це болючий шрам на серці кожного з нас і нашої держави. Низько вклоняємося Миколі Гегелюку за подвиг. Він пожертвував своїм життям, захищаючи своїх рідних, друзів, кожного з нас. Вічна шана і слава Герою. Царство Небесне і вічний спокій його душі», - зазначили у сільраді.