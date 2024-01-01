У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Миколою Генелюком
Сьогодні, 17:08
Сьогодні, 21 червня, Підгайцівська громада останню земну шану віддала Захиснику України з села Воротнів Миколі Генелюку.
Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.
У супроводі величезної колони автомобілів з прапорами кортеж Героя рухався з Луцька до Воротнева.
Люди зустрічали Захисника, схилившись на коліна, а дорогу у селах Підгайці, Лище та Воротнів встелили квітами. Віддати шану мужньому воїну Миколі Генелюку, підтримати дружину загиблого Ірину та сина прийшли сотні людей.
Останній земний шлях Героя пролягав рідними вулицями, адже Микола Генелюк навчався у Воротнівській гімназії та Лищенському ліцеї. У Воротневі він народився і виріс, створив чудову люблячу родину.
Після прощань вдома, траурна хода попрямувала у супроводі військового оркестру до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де відспівали бійця. Поховали Героя на кладовищі села Воротнів з усіма почестями під залпи почесної варти та Державний Гімн України.
44 - річний Захисник боронив Батьківщину від початку 2024. Солдат був заступником командира бойової машини, навідником-оператором роти спеціального призначення. Загинув Микола Генелюк, потрапивши під ворожий вогонь при виконанні завдань з недопущення просування противника поблизу н.п. Красногорівка Донецької області.
«Біль, крик душі від втрати найріднішої людини не можливо нічим затамувати. Кожен загиблий воїн – це болючий шрам на серці кожного з нас і нашої держави. Низько вклоняємося Миколі Гегелюку за подвиг. Він пожертвував своїм життям, захищаючи своїх рідних, друзів, кожного з нас. Вічна шана і слава Герою. Царство Небесне і вічний спокій його душі», - зазначили у сільраді.
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Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.
У супроводі величезної колони автомобілів з прапорами кортеж Героя рухався з Луцька до Воротнева.
Люди зустрічали Захисника, схилившись на коліна, а дорогу у селах Підгайці, Лище та Воротнів встелили квітами. Віддати шану мужньому воїну Миколі Генелюку, підтримати дружину загиблого Ірину та сина прийшли сотні людей.
Останній земний шлях Героя пролягав рідними вулицями, адже Микола Генелюк навчався у Воротнівській гімназії та Лищенському ліцеї. У Воротневі він народився і виріс, створив чудову люблячу родину.
Після прощань вдома, траурна хода попрямувала у супроводі військового оркестру до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де відспівали бійця. Поховали Героя на кладовищі села Воротнів з усіма почестями під залпи почесної варти та Державний Гімн України.
44 - річний Захисник боронив Батьківщину від початку 2024. Солдат був заступником командира бойової машини, навідником-оператором роти спеціального призначення. Загинув Микола Генелюк, потрапивши під ворожий вогонь при виконанні завдань з недопущення просування противника поблизу н.п. Красногорівка Донецької області.
«Біль, крик душі від втрати найріднішої людини не можливо нічим затамувати. Кожен загиблий воїн – це болючий шрам на серці кожного з нас і нашої держави. Низько вклоняємося Миколі Гегелюку за подвиг. Він пожертвував своїм життям, захищаючи своїх рідних, друзів, кожного з нас. Вічна шана і слава Герою. Царство Небесне і вічний спокій його душі», - зазначили у сільраді.
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Коментарі 1
І знов буде казати з військкомату до родини Вибачте не вберегли…. До сраки ваше вибачення. Людини вже немає.
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