Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29





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За словами глава Міноборони Словаччини Ярослава Надя, Україна отримала ще дев'ять літаків.



"Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка всім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива та складна логістична операція", - наголосив Надь.



Він додав, що літаки МіГ-29 є суттєвою опорою для України у боротьбі з російською агресією.



"До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатні. Ми правильно робимо", - заявив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МіГ-29. Всі обіцяні 13 літаків вже в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Словаччини.За словами глава Міноборони Словаччини, Україна отримала ще дев'ять літаків."Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка всім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива та складна логістична операція", - наголосив Надь.Він додав, що літаки МіГ-29 є суттєвою опорою для України у боротьбі з російською агресією."До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатні. Ми правильно робимо", - заявив міністр.

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