Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29

Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29
Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МіГ-29. Всі обіцяні 13 літаків вже в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Словаччини.

За словами глава Міноборони Словаччини Ярослава Надя, Україна отримала ще дев'ять літаків.

"Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка всім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива та складна логістична операція", - наголосив Надь.

Він додав, що літаки МіГ-29 є суттєвою опорою для України у боротьбі з російською агресією.

"До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатні. Ми правильно робимо", - заявив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Словаччина, літаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Словаччина призупиняє імпорт українського зерна
Сьогодні, 14:40
Депутата з Волині побачили на елітному курорті у Франції: як він це коментує
Сьогодні, 14:26
Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29
Сьогодні, 13:58
У ніч перед Великоднем у Луцьку спіймали п'янючого водія: про нього повідомили небайдужі
Сьогодні, 13:52
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Словаччина призупиняє імпорт українського зерна Словаччина призупиняє імпорт українського зерна
Сьогодні, 14:40
Українським пілотам знадобиться значно менше часу, щоб опанувати F-16, – Ігнат Українським пілотам знадобиться значно менше часу, щоб опанувати F-16, – Ігнат
08 квітень, 06:31
Польща передала Україні перші МіГ-29 Польща передала Україні перші МіГ-29
03 квітень, 11:05
Через зволікання союзників Україна втрачає найдосвідченіших пілотів, які могли б навчатися на F-16, – ЗМІ Через зволікання союзників Україна втрачає найдосвідченіших пілотів, які могли б навчатися на F-16, – ЗМІ
03 квітень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Словаччина призупиняє імпорт українського зерна
Сьогодні, 14:40
 0
Депутата з Волині побачили на елітному курорті у Франції: як він це коментує
Сьогодні, 14:26
 0
Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29
Сьогодні, 13:58
 0
У ніч перед Великоднем у Луцьку спіймали п'янючого водія: про нього повідомили небайдужі
Сьогодні, 13:52
 0
Уквітчаними вулицями провели в останню дорогу Героя з Волині Володимира Сохацького. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8