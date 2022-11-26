У ніч перед Великоднем у Луцьку спіймали п'янючого водія: про нього повідомили небайдужі

У ніч перед Великоднем у Луцьку спіймали п'янючого водія: про нього повідомили небайдужі
У Луцьку в ніч перед Великоднем спіймали нетверезого водія.

Про це повідомляє пресслужба волинських патрульних.

Інформують, що це сталося у суботу, близько опівночі. У поліцію подзвонив небайдужий чоловік та повідомив, що вулицею Домни Гордіюк рухається автомобіль Daewoo, водій якого, ймовірно, керує напідпитку. Екіпаж патрульних одразу ж вирушив на пошуки потенційно небезпечного керманича, і невдовзі охоронцям порядку вдалося виявити транспортний засіб, який збігався з орієнтуванням.

У 38-річного водія й справді були наявні чіткі ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували чоловіку пройти огляд за допомогою приладу Drager. Результат виявився максимальним: алкотестер показав «в небо», а це означає, що вміст алкоголю у видихуваному повітрі становив понад 5 проміле. До слова, це у 25 разів більше максимально допустимої норми.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування. На нього склали протокол за статтею 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: алкоголь, водій
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