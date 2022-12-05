За тиждень на Волині з пожеж врятували 6 людей
Сьогодні, 13:07
На Волині протягом тижня трапилися 11 пожеж – вогнеборцям вдалося врятувати шістьох людей, з них двоє – діти.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Волинській області.
З 10 по 16 квітня підрозділи пожежно-рятувальної служби області здійснили 11 виїздів на гасіння пожеж, де врятували шістьох людей, з них двоє – діти, а також десять виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, де врятували одну людину.
За минулий тиждень у Луцькому та Ковельському районах рятувальники відкачали понад 600 метрів кубічних води з підтоплених присадибних ділянок, господарських споруд та підвалів будинків.
Крім того, група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону знешкодила сім вибухонебезпечних предметів у Володимирському районі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Волинській області.
З 10 по 16 квітня підрозділи пожежно-рятувальної служби області здійснили 11 виїздів на гасіння пожеж, де врятували шістьох людей, з них двоє – діти, а також десять виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, де врятували одну людину.
За минулий тиждень у Луцькому та Ковельському районах рятувальники відкачали понад 600 метрів кубічних води з підтоплених присадибних ділянок, господарських споруд та підвалів будинків.
Крім того, група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону знешкодила сім вибухонебезпечних предметів у Володимирському районі.
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