За тиждень на Волині з пожеж врятували 6 людей

За тиждень на Волині з пожеж врятували 6 людей
На Волині протягом тижня трапилися 11 пожеж – вогнеборцям вдалося врятувати шістьох людей, з них двоє – діти.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Волинській області.

З 10 по 16 квітня підрозділи пожежно-рятувальної служби області здійснили 11 виїздів на гасіння пожеж, де врятували шістьох людей, з них двоє – діти, а також десять виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, де врятували одну людину.

За минулий тиждень у Луцькому та Ковельському районах рятувальники відкачали понад 600 метрів кубічних води з підтоплених присадибних ділянок, господарських споруд та підвалів будинків.

Крім того, група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону знешкодила сім вибухонебезпечних предметів у Володимирському районі.

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Теги: Волинь, пожежі, ДСНС
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