Волинська боксерка перемогла на міжнародному турнірі в Фінляндії
Сьогодні, 12:45
Багаторазова чемпіонка України, волинянка Тетяна Коб здобула перемогу на 41-му міжнародному турнірі з боксу GeeBee.
Про це пише Суспільне.
Збірна команда України посіла перше загальнокомандне місце серед жінок. Змагання відбулися у Фінляндії, в місті Гельсінкі.
Як зазначили на сторінці Федерації боксу України, на шляху до перемоги волинянка здолала суперниць Англії та Америки. У фінальному поєдинку перемогла боксерку з Фінляндії Кайво-Оя Піхлу.
Золото змагань Тетяна Коб завоювала у ваговій категорії 50 кг. У відеозверненні волинянка сказала: "Завойовуємо медалі для нашої України і для наших захисників!".
Довідково: волинянка Тетяна Коб – учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, переможниця і багаторазова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України.
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Про це пише Суспільне.
Збірна команда України посіла перше загальнокомандне місце серед жінок. Змагання відбулися у Фінляндії, в місті Гельсінкі.
Як зазначили на сторінці Федерації боксу України, на шляху до перемоги волинянка здолала суперниць Англії та Америки. У фінальному поєдинку перемогла боксерку з Фінляндії Кайво-Оя Піхлу.
Золото змагань Тетяна Коб завоювала у ваговій категорії 50 кг. У відеозверненні волинянка сказала: "Завойовуємо медалі для нашої України і для наших захисників!".
Довідково: волинянка Тетяна Коб – учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, переможниця і багаторазова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України.
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