Волинська боксерка перемогла на міжнародному турнірі в Фінляндії

Волинська боксерка перемогла на міжнародному турнірі в Фінляндії
Багаторазова чемпіонка України, волинянка Тетяна Коб здобула перемогу на 41-му міжнародному турнірі з боксу GeeBee.

Про це пише Суспільне.

Збірна команда України посіла перше загальнокомандне місце серед жінок. Змагання відбулися у Фінляндії, в місті Гельсінкі.

Як зазначили на сторінці Федерації боксу України, на шляху до перемоги волинянка здолала суперниць Англії та Америки. У фінальному поєдинку перемогла боксерку з Фінляндії Кайво-Оя Піхлу.
Волинська боксерка перемогла на міжнародному турнірі в Фінляндії

Золото змагань Тетяна Коб завоювала у ваговій категорії 50 кг. У відеозверненні волинянка сказала: "Завойовуємо медалі для нашої України і для наших захисників!".

Довідково: волинянка Тетяна Коб – учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, переможниця і багаторазова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України.

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Теги: бокс, Тетяна Коб, змагання
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