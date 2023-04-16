Збиття українського літака в Ірані, де загинула волинянка: засудили 10 військових
Сьогодні, 12:23
В Ірані засудили до тюремного ув’язнення десятьох військовослужбовців за звинуваченнями в причетності до збиття українського Boeing 737 8 січня 2020 році, внаслідок чого загинули 176 людей.
Про це із посиланням на Mizan Online 16 квітня повідомляє Громадське радіо з посиланням на Radio Free Europe/Radio Liberty.
Одного командира засудили до 10 років ув’язнення, а ще дев’ятеро військових отримали терміни від одного до трьох років.
«Розгляд цієї справи був одним із найважливіших, делікатних і складних судових процесів за останні кілька років в країні», - цитує агентство іранське видання.
Як зазначається, дії командира, який керував збиттям авіалайнера, «були пов’язані з його незнанням ситуації та його помилковим переконанням, що виявлена ціль була ворожою».
Рейс PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня 2020 року на шляху до Києва, загинули всі 176 людей, які перебували на борту.
У цій авіакатастрофі загинула бортпровідниця літака Юлія Сологуб. Дівчина - уродженка Нововолинська, поглиблено вивчала іноземні мови, закінчила Національний авіаційний університет у Києві. Працювала за фахом. За три роки рідні загиблої так і не отримали обіцяної компенсації.
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Про це із посиланням на Mizan Online 16 квітня повідомляє Громадське радіо з посиланням на Radio Free Europe/Radio Liberty.
Одного командира засудили до 10 років ув’язнення, а ще дев’ятеро військових отримали терміни від одного до трьох років.
«Розгляд цієї справи був одним із найважливіших, делікатних і складних судових процесів за останні кілька років в країні», - цитує агентство іранське видання.
Як зазначається, дії командира, який керував збиттям авіалайнера, «були пов’язані з його незнанням ситуації та його помилковим переконанням, що виявлена ціль була ворожою».
Рейс PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня 2020 року на шляху до Києва, загинули всі 176 людей, які перебували на борту.
У цій авіакатастрофі загинула бортпровідниця літака Юлія Сологуб. Дівчина - уродженка Нововолинська, поглиблено вивчала іноземні мови, закінчила Національний авіаційний університет у Києві. Працювала за фахом. За три роки рідні загиблої так і не отримали обіцяної компенсації.
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