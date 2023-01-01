На Волині безвісти зникла 73-річна бабуся
Сьогодні, 12:00
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу 73-річну Комаровську Валентину Архипівну.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка – жителька села Липини. 16 квітня вона пішла з дому та досі місцезнаходження її невідоме.
Прикмети: зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.
На момент зникнення була одягнена: у синю куртку, сіру шапку, туфлі чорного кольору.
Особливі прикмети: має хворобу Альцгеймера, може втрачати пам'ять.
Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0965306796 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка – жителька села Липини. 16 квітня вона пішла з дому та досі місцезнаходження її невідоме.
Прикмети: зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.
На момент зникнення була одягнена: у синю куртку, сіру шапку, туфлі чорного кольору.
Особливі прикмети: має хворобу Альцгеймера, може втрачати пам'ять.
Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0965306796 або 102.
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