На Волині безвісти зникла 73-річна бабуся

Комаровську Валентину Архипівну.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Жінка – жителька села Липини. 16 квітня вона пішла з дому та досі місцезнаходження її невідоме.



Прикмети: зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.



На момент зникнення була одягнена: у синю куртку, сіру шапку, туфлі чорного кольору.



Особливі прикмети: має хворобу Альцгеймера, може втрачати пам'ять.



Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0965306796 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу 73-річнуПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Жінка – жителька села Липини. 16 квітня вона пішла з дому та досі місцезнаходження її невідоме.зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.На момент зникнення була одягнена: у синю куртку, сіру шапку, туфлі чорного кольору.має хворобу Альцгеймера, може втрачати пам'ять.Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0965306796 або 102.

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