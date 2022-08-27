У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО

Водій не переконався в безпечності розвороту. Саме з цієї причини у суботу на вулиці Ковельській у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Зіткнулися дві автівки: водій Mitsubishi, здійснюючи розворот ліворуч, не переконався у його безпечності та зіткнувся з автомобілем марки Audi, який рухався в попутному напрямку прямо у лівій смузі.Внаслідок удару транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. На винуватця ДТП патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.