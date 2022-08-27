У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО

У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
Водій не переконався в безпечності розвороту. Саме з цієї причини у суботу на вулиці Ковельській у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Зіткнулися дві автівки: водій Mitsubishi, здійснюючи розворот ліворуч, не переконався у його безпечності та зіткнувся з автомобілем марки Audi, який рухався в попутному напрямку прямо у лівій смузі.

Внаслідок удару транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. На винуватця ДТП патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, Ковельська
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