Волинські тероборонівці розвезли їжу дітям Донеччини. ФОТО





Про це інформують на



Зокрема, охопили понад 500 дітей Яцьківського, Шандриголівського та Новоселівського старостинського округів Лиманського району Донеччини.



Благодійну допомогу забезпечив Київський благодійний фонд "Братерство добрих сердець".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіцери групи цивільно-військового співробітництва Волинської бригади тероборони організували розвезення продуктів харчування незахищеним верствам населення.Про це інформують на сторінці тероборони у фейсбук.Зокрема, охопили понад 500 дітей Яцьківського, Шандриголівського та Новоселівського старостинського округів Лиманського району Донеччини.Благодійну допомогу забезпечив Київський благодійний фонд "Братерство добрих сердець".

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