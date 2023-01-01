Волинські тероборонівці розвезли їжу дітям Донеччини. ФОТО

Волинські тероборонівці розвезли їжу дітям Донеччини. ФОТО
Офіцери групи цивільно-військового співробітництва Волинської бригади тероборони організували розвезення продуктів харчування незахищеним верствам населення.

Про це інформують на сторінці тероборони у фейсбук.

Зокрема, охопили понад 500 дітей Яцьківського, Шандриголівського та Новоселівського старостинського округів Лиманського району Донеччини.

Благодійну допомогу забезпечив Київський благодійний фонд "Братерство добрих сердець".
Волинські тероборонівці розвезли їжу дітям Донеччини. ФОТО
Волинські тероборонівці розвезли їжу дітям Донеччини. ФОТО
Волинські тероборонівці розвезли їжу дітям Донеччини. ФОТО
Волинські тероборонівці розвезли їжу дітям Донеччини. ФОТО

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Теги: Волинь, тероборона, допомога, продукти харчування, Донеччина
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