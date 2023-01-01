У Луцькому районі п'яний мотоцикліст збив пішохода: обох госпіталізували





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



31-річний житель Луцького району керуючи мотоциклом у стані сп’яніння, допустив наїзд на 26-річного чоловіка, який рухався узбіччям дороги.



Внаслідок ДТП водій та пішохід отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі нетверезий мотоцикліст збив пішохода. Автопригода трапилася учора, 16 квітня, на автодорозі між селами Башлики та Карпилівка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.31-річний житель Луцького району керуючи мотоциклом у стані сп’яніння, допустив наїзд на 26-річного чоловіка, який рухався узбіччям дороги.Внаслідок ДТП водій та пішохід отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Слідство триває.

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