Померла до приїзду «швидкої»: на Волині син до смерті побив матір
Сьогодні, 10:36
29-річний житель селища Ратне під час сварки побив рідну матір, 47-річну жінку.
Про це повідомляє поліція Волині.
Від отриманих травм жінка померла до приїзду швидкої допомоги.
Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Слідство триває.
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Про це повідомляє поліція Волині.
Від отриманих травм жінка померла до приїзду швидкої допомоги.
Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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