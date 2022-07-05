Померла до приїзду «швидкої»: на Волині син до смерті побив матір

Померла до приїзду «швидкої»: на Волині син до смерті побив матір
29-річний житель селища Ратне під час сварки побив рідну матір, 47-річну жінку.

Про це повідомляє поліція Волині.

Від отриманих травм жінка померла до приїзду швидкої допомоги.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Слідство триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ратне, поліція, побиття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі п'яний мотоцикліст збив пішохода: обох госпіталізували
Сьогодні, 10:55
Сьогодні на Ратнівщину привезуть тіло захисника Володимира Ващука
Сьогодні, 10:40
Померла до приїзду «швидкої»: на Волині син до смерті побив матір
Сьогодні, 10:36
Конкурс на найкращу патріотичну паску, благодійний аукціон і фольклорне дійство: які заходи сьогодні відбудуться у Луцьку
Сьогодні, 10:26
Скільки років може піти на розмінування України
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Волинянин побив знайомого: постраждалий – у реанімації Волинянин побив знайомого: постраждалий – у реанімації
05 квітень, 11:45
Знайшли у лісопосадці із травмами голови: волинянин під час п`яної суперечки побив чоловіка Знайшли у лісопосадці із травмами голови: волинянин під час п`яної суперечки побив чоловіка
05 липень, 2022, 11:08
У Росії – антивоєнні мітинги: поліція жорстоко б'є людей. ВІДЕО У Росії – антивоєнні мітинги: поліція жорстоко б'є людей. ВІДЕО
06 березень, 2022, 16:17
На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО
17 лютий, 2022, 15:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:37
 0
Волинські тероборонівці розвезли їжу дітям Донеччини. ФОТО
Сьогодні, 11:16
 0
Срібна каблучка з золотими вставками: рекомендації щодо вибору*
Сьогодні, 11:09
 0
У Луцькому районі п'яний мотоцикліст збив пішохода: обох госпіталізували
Сьогодні, 10:55
 0
Сьогодні на Ратнівщину привезуть тіло захисника Володимира Ващука
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8