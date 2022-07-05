Померла до приїзду «швидкої»: на Волині син до смерті побив матір





Про це



Від отриманих травм жінка померла до приїзду швидкої допомоги.



Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.



Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29-річний житель селища Ратне під час сварки побив рідну матір, 47-річну жінку.Про це повідомляє поліція Волині.Від отриманих травм жінка померла до приїзду швидкої допомоги.Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою.Слідство триває.

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