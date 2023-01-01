Сьогодні на Ратнівщину привезуть тіло захисника Володимира Ващука

Сьогодні на Ратнівщину привезуть тіло захисника Володимира Ващука
Сьогодні, 17 квітня, востаннє повертається на рідну землю житель села Сільце загиблий захисник Ващук Володимир Володимирович.

Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.

Кулеметник кулеметного взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону військової частити А7015, старший солдат Володимир Ващук загинув під час виконання бойового завдання, внаслідок ворожого обстрілу в районі Бахмута.

Траурний кортеж з тілом загиблого Героя прибуде орієнтовно о 13 - 14 годині.

"Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого Захисника України, віддати останню шану Героєві, який загинув за кожного з нас", - йдеться у повідомленні селищної ради.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

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Теги: Ващук, загинув, привезуть тіло
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