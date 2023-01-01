Сьогодні на Ратнівщину привезуть тіло захисника Володимира Ващука
Сьогодні, 10:40
Сьогодні, 17 квітня, востаннє повертається на рідну землю житель села Сільце загиблий захисник Ващук Володимир Володимирович.
Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.
Кулеметник кулеметного взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону військової частити А7015, старший солдат Володимир Ващук загинув під час виконання бойового завдання, внаслідок ворожого обстрілу в районі Бахмута.
Траурний кортеж з тілом загиблого Героя прибуде орієнтовно о 13 - 14 годині.
"Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого Захисника України, віддати останню шану Героєві, який загинув за кожного з нас", - йдеться у повідомленні селищної ради.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
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Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.
Кулеметник кулеметного взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону військової частити А7015, старший солдат Володимир Ващук загинув під час виконання бойового завдання, внаслідок ворожого обстрілу в районі Бахмута.
Траурний кортеж з тілом загиблого Героя прибуде орієнтовно о 13 - 14 годині.
"Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого Захисника України, віддати останню шану Героєві, який загинув за кожного з нас", - йдеться у повідомленні селищної ради.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
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