Скільки років може піти на розмінування України





Такий прогноз дали у британській розвідці, пише



За інформацією, вказаною у зведенні, від початку повномасштабного вторгнення в Україні було зареєстровано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних із підривами на мінах. Кожна восьма жертва – дитина.



«Найбільш постраждалими територіями є Херсонська та Харківська області: території, які раніше були окуповані росією. З настанням весни та збільшенням кількості людей, зайнятих у сільськогосподарській діяльності, зросте ризик підриву цивільних на мінах», – зазначили у розвідці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Потрібно не менше десяти років, що очистити територію України від мін.Такий прогноз дали у британській розвідці, пише Слово і Діло. За інформацією, вказаною у зведенні, від початку повномасштабного вторгнення в Україні було зареєстровано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних із підривами на мінах. Кожна восьма жертва – дитина.«Найбільш постраждалими територіями є Херсонська та Харківська області: території, які раніше були окуповані росією. З настанням весни та збільшенням кількості людей, зайнятих у сільськогосподарській діяльності, зросте ризик підриву цивільних на мінах», – зазначили у розвідці.

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