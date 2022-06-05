Скільки років може піти на розмінування України

Скільки років може піти на розмінування України
Потрібно не менше десяти років, що очистити територію України від мін.

Такий прогноз дали у британській розвідці, пише Слово і Діло.

За інформацією, вказаною у зведенні, від початку повномасштабного вторгнення в Україні було зареєстровано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних із підривами на мінах. Кожна восьма жертва – дитина.

«Найбільш постраждалими територіями є Херсонська та Харківська області: території, які раніше були окуповані росією. З настанням весни та збільшенням кількості людей, зайнятих у сільськогосподарській діяльності, зросте ризик підриву цивільних на мінах», – зазначили у розвідці.

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Теги: розмінування, Україна
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