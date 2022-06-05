Скільки років може піти на розмінування України
Сьогодні, 10:10
Потрібно не менше десяти років, що очистити територію України від мін.
Такий прогноз дали у британській розвідці, пише Слово і Діло.
За інформацією, вказаною у зведенні, від початку повномасштабного вторгнення в Україні було зареєстровано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних із підривами на мінах. Кожна восьма жертва – дитина.
«Найбільш постраждалими територіями є Херсонська та Харківська області: території, які раніше були окуповані росією. З настанням весни та збільшенням кількості людей, зайнятих у сільськогосподарській діяльності, зросте ризик підриву цивільних на мінах», – зазначили у розвідці.
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Такий прогноз дали у британській розвідці, пише Слово і Діло.
За інформацією, вказаною у зведенні, від початку повномасштабного вторгнення в Україні було зареєстровано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних із підривами на мінах. Кожна восьма жертва – дитина.
«Найбільш постраждалими територіями є Херсонська та Харківська області: території, які раніше були окуповані росією. З настанням весни та збільшенням кількості людей, зайнятих у сільськогосподарській діяльності, зросте ризик підриву цивільних на мінах», – зазначили у розвідці.
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