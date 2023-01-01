За добу ЗСУ знищили майже 600 російських солдат





Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 82660 (+590) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3660 (+3) од,

- бойових броньованих машин - 7087 (+4) од,

- артилерійських систем - 2804 (+9) од,

- РСЗВ - 538 (+0) од,

- засоби ППО - 285 (+1) од,

- літаків - 308 (+0) од,

- гелікоптерів - 293 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2347 (+8),

- крилаті ракети - 911 (+0),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5672 (+14) од,

- спеціальна техніка - 328 (+2)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними на ранок понеділка, 17 квітня, українські військові ліквідували за добу 590 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 182 660 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 артсистем та 8 БПЛА.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 82660 (+590) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3660 (+3) од,- бойових броньованих машин - 7087 (+4) од,- артилерійських систем - 2804 (+9) од,- РСЗВ - 538 (+0) од,- засоби ППО - 285 (+1) од,- літаків - 308 (+0) од,- гелікоптерів - 293 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2347 (+8),- крилаті ракети - 911 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5672 (+14) од,- спеціальна техніка - 328 (+2)

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