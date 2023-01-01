За добу ЗСУ знищили майже 600 російських солдат
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За даними на ранок понеділка, 17 квітня, українські військові ліквідували за добу 590 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 182 660 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 артсистем та 8 БПЛА.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 82660 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3660 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7087 (+4) од,
- артилерійських систем - 2804 (+9) од,
- РСЗВ - 538 (+0) од,
- засоби ППО - 285 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2347 (+8),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5672 (+14) од,
- спеціальна техніка - 328 (+2)
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Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 82660 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3660 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7087 (+4) од,
- артилерійських систем - 2804 (+9) од,
- РСЗВ - 538 (+0) од,
- засоби ППО - 285 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2347 (+8),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5672 (+14) од,
- спеціальна техніка - 328 (+2)
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