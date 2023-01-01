За добу ЗСУ знищили майже 600 російських солдат

За добу ЗСУ знищили майже 600 російських солдат
За даними на ранок понеділка, 17 квітня, українські військові ліквідували за добу 590 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 182 660 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 артсистем та 8 БПЛА.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 82660 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3660 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7087 (+4) од,
- артилерійських систем - 2804 (+9) од,
- РСЗВ - 538 (+0) од,
- засоби ППО - 285 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2347 (+8),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5672 (+14) од,
- спеціальна техніка - 328 (+2)

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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