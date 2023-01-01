Курс валют у Луцьку 17 квітня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.30, а продають за – 41.50.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8.95.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 квітня готівковий курс долара становить 37.80, продають його за 37.95.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 41.30, а продають за – 41.50.Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8.95.

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