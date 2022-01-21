Під час розкопок на Волині археологи знайшли позолочений хрест-енколпіон. ФОТО

Під час розкопок на Волині археологи знайшли позолочений хрест-енколпіон. ФОТО
Під час розкопок, які тривають в урочищі "Апостольщина" у місті Володимир, археологи знайшли позолочений хрест-енколпіон, в якому, ймовірно, зберігалися мощі.

Про це розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.

Зі слів Віктора Баюка, нині важко встановити з яких часів саме ця знахідка. Це точно доба середньовіччя, чи давньоруська доба, чи польсько-литовська, встановлюватимуть при більш детальному дослідженні хреста.
Під час розкопок на Волині археологи знайшли позолочений хрест-енколпіон. ФОТО

Нині ж достеменно можна сказати, що знахідка належала заможній людині та була персональним натільним хрестиком, – говорить Віктор Баюк. Нині хрест-енколпіон передали на реставрацію.

Перша черга розкопу на площі 530 метрів квадратних в урочищі "Апостольщина" розпочалися наприкінці березня та триватиме до 1 травня. В експедиції працює 12 науковців та студенти історичного факультету Волинського національного університету.

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Теги: хрест-енколпіон, Волинь, розкопки
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