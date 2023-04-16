Росія має виплатити репарації Україні: у США обговорюють механізм

Росія має виплатити репарації Україні: у США обговорюють механізм
Глава Міністерства фінансів США Джанет Єллен заявила, що Штати ведуть переговори про механізми для можливості сплати репарацій Росією Україні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю CNN, пише Апостроф.

Єллен зазначила, що світова спільнота очікує, що країна-агресор понесе відповідальність за свої злочинні дії в Україні.

"Ми обговорюємо це з нашими партнерами, але є юридичні обмеження на те, що ми можемо робити із замороженими російськими активами", - наголосила міністерка фінансів США.

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Теги: Росія, репарації, США
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