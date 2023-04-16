Росія має виплатити репарації Україні: у США обговорюють механізм
Сьогодні, 06:18
Глава Міністерства фінансів США Джанет Єллен заявила, що Штати ведуть переговори про механізми для можливості сплати репарацій Росією Україні.
Про це вона розповіла в інтерв'ю CNN, пише Апостроф.
Єллен зазначила, що світова спільнота очікує, що країна-агресор понесе відповідальність за свої злочинні дії в Україні.
"Ми обговорюємо це з нашими партнерами, але є юридичні обмеження на те, що ми можемо робити із замороженими російськими активами", - наголосила міністерка фінансів США.
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Про це вона розповіла в інтерв'ю CNN, пише Апостроф.
Єллен зазначила, що світова спільнота очікує, що країна-агресор понесе відповідальність за свої злочинні дії в Україні.
"Ми обговорюємо це з нашими партнерами, але є юридичні обмеження на те, що ми можемо робити із замороженими російськими активами", - наголосила міністерка фінансів США.
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